Kjell Inge Røkke hadde lenge store forhåpninger til satsingen på olje utenfor kysten av Ghana. Pandemi og Ukraina-sanksjoner har imidlertid satt en brems på en lovende utbygging, og nå kommer det frem at Røkke gir opp den andre av to blokker han har interesser i.

AGM Petroleum, som er eid av Røkkes private oljeselskap TRG Energy, leverer nå tilbake det som heter South Deep Water Tano-blokken (SDWT), ifølge en melding fra selskapet som er datert mandag og som omtales av en rekke afrikanske medier.

I Norge var det E24 som omtalte saken først.

AGM understreker imidlertid at avgjørelsen ikke får noen konsekvenser for satsingen i den andre blokken der Røkke er involvert, nemlig nabolisensen DWT/CTP. Her har Aker Energy en 50 prosent eierandel. Aker Energy eies omtrent 50/50 av Røkkes TRG og det børsnoterte investeringsselskap Aker, der milliardæren eier 68 prosent.

I den sørlige SDWT-blokken er gjort et funn, Nyankom, men en utbygging ville trengt «betydelige investeringer,» skriver AGM i meldingen. AGM eier 85 prosent av blokken.

DN har vært i kontakt med AGM-sjef Per-Kjetil Skare, som ikke hadde anledning til å gi en kommentar omgående.

Funn på vent

I den nordlige blokken DWT/CT har operatøren Aker Energy gjort Pecan-funnet. Aker-systemet har i årevis uttalt seg optimistisk om prosjektet, men har samtidig møtt på mange utfordringer. I tillegg til usikkerhet rundt rammeverket i landet, skapte koronapandemien problemer. Og etter at Russland invaderte Ukraina i fjor er det blitt utsatt igjen, fordi russiske Lukoil eier 38 prosent av feltet. Ikke på grunn av formelle sanksjoner, men usikkerheten rundt hvordan de kan utvikle seg, og forsiktighet hos leverandører.

Fristen for å levere en plan for utbygging og drift er blitt utsatt flere ganger, senest til april 2023, ifølge Akers siste kvartalsrapport.

For noen år siden var Røkke svært optimistisk med tanke på mulighetene i Ghana, som han så som en viktig brikke i visjonen om at Aker-systemet innen 2025 kunne råde over en oljeproduksjon på totalt én million fat per dag. På den norske siden, med Aker BP, har det imidlertid vært sterk vekst, og etter oppkjøpet av Lundin Energy i fjor ligger selskapet an til å nå vel en halv million fat i daglig produksjon innen 2028.

