Artikkelen fortsetter under annonsen

Oljebransjen står for en fjerdedel av Norges utslipp av klimagasser, og har et mål om å halvere dem innen 2030.

Det skal holde hardt, men er fortsatt mulig, ifølge en ny rapport som ble overlevert til olje- og energiminister Terje Aasland torsdag.

– Dere vet veldig godt at denne regjeringen ønsker å utvikle norsk sokkel. Elektrifisering er en forutsetning for å nå målene. Krevende, ja. Mulig, ja. Nødvendig, ja, sa Aasland som mottok rapporten på Litteraturhuset i Oslo.

Avsender av rapporten er Konkraft, som er kalt Norges mektigste lobbyorganisasjon med mål om å «opprettholde norsk sokkels konkurranseevne». Bak står både olje, industri, shipping- og kraftbransjen, samt en rekke LO-forbund. I rådet sitter både LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Rapporten fastslår at utslippene fra olje- og gassnæringen vil øke frem til 2026, men da vil elektrifisering av flere felt slå inn og redusere utslippene. Men langt fra nok til en halvering i 2030.

Elektrifisering med kraft fra land er olje- og gassnæringens absolutt viktigste klimatiltak.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er avgjørende for måloppnåelsen, men også for Norges mål om å utslippskutt, sa Benedicte Solaas, klima- og miljødirektør i bransjeorganisasjonen Offshore Norge.

– Utslippene vil fortsette å øke til 2026. Så mener dere at de kan halveres på fire år. Hvor sannsynlig er det?

– Rapporten viser at det er mulig, sier Solaas.

Vil ha nytt fond

Olje og gassnæringen står i dag for et forbruk på 9 TWh til anlegg på land og på sokkelen. Skal målet nås, må bransjen gis tilgang til over 20 TWh innen 2030, i all hovedsak med kraft fra land, ifølge rapporten.

Da må statskassen tas i bruk, ifølge avsenderne i Konkraft.

Økt inflasjon, press i leverandørmarkedet og utilstrekkelig utbygging av ny fornybar kraft gjør det krevende å nå målet, «om ikke virkemiddelapparatet styrkes og tilgangen på nettkapasitet og kraft økes», heter det i rapporten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen gikk til valg på at elektrifisering av sokkelen i størst mulig grad skulle skje med havvind. Rapporten konkluderer at havvind i tilstrekkelig skala ikke vil være tilgjengelig i tide til 2030.

Det eneste havvind-prosjektet som nå er i gang, er Equinors Hywind Tampen, som fikk 2,3 milliarder i støtte fra Enova. Det vil bidra med 0,4 TWh fra neste år.

Som kjent skrinla Equinor nylig sin store havvind-utbygging, Trollvind, som skulle gi 4,4 TWh til flere felt på sokkelen.

Konkraft-alliansen mener staten nå må bla opp mer penger for å bedre rammevilkår og støtteordninger. Aktørene peker på at en økning av Nox-fondet og forsterkning av Enova er viktig for bransjen. De vil også ha innført et nytt CO-fond for klimagassreduksjoner på norsk sokkel. Det skal finansieres med overføring av midler fra CO2-avgiften.

Hverken Peggy Hessen Følsvik, Benedicte Solaas i Offshore Norge, eller NHO-direktør Anniken Hauglie kunne svare på hvor mye bransjen mener er nødvendig i økt støtte.

Tusenvis av arbeidsplasser

Olje- og gassnæringen har de siste par årene hatt rekordhøye inntekter. Equinor alene har hatt et netto overskudd på 350 milliarder kroner de siste to årene.

– Hvorfor skal ikke bransjen med størst utslipp, som renner over av penger, betale for elektrifisering av installasjoner selv?



Terje Aasland ser aktørene bak Konkraft som en premissleverandør for mye av det som skal skje fremover. Men han er ikke overbevist om at bransjen trenger nye penger fra statskassen til elektrifisering.

– Bransjen har store forpliktelser selv, og jeg forventer at den tar ansvar. Så får vi se på forslaget som er lagt frem.

– Alle parter må bidra, også bransjen selv om vi skal klare å nå klimamålene. Vi står overfor en gigantisk utfordring, der vi trenger mye ny teknologi og ny infrastruktur som forhåpentlig kan brukes til andre formål når behovet på sokkelen avtar. Tusenvis av arbeidsplasser står i fare dersom vi ikke får til dette, sier LO-leder Følsvik.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mottar statusrapporten om oljebransjens klimamål. Bak: LO-leder Peggy Hessen Følsvik. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

Olje- og energiministeren er ikke overbevist om at bransjen trenger nye penger fra statskassen til elektrifisering.

– Nei, jeg er ikke det. Bransjen har store forpliktelser selv, og jeg forventer at den tar ansvar. Så får vi se på forslaget som er lagt frem, sier Aasland.

– Bransjen betaler selv, men alle må bidra. Her skal også ny teknologi som ikke er lønnsom ennå, som karbonfangst og havvind, finansieres, sier Anniken Hauglie.

– Bransjen hadde satt som mål å kutte 40 prosent til 2030, så vedtok Stortinget at det skulle økes til 50 prosent. Det er fortsatt mulig, men er blitt enda vanskeligere blant annet på grunn av prisøkninger. Da er det behov for rammebetingelser som gjør det mulig å komme i mål, sier Benedicte Solaas i Offshore Norge.

Øverste ambisjon

Kampen om kraften på land har pågått siden Statnett og NVE for flere år siden konkluderte at det kan bli mangel på kraft i Norge fra 2026–27. Regjeringen møter press fra stadig flere aktører som trenger mer kraft til sine prosjekter, både de som går til å gjøre blant annet eksisterende industri og transport grønnere, og til ny industri, blant annet batteri- og hydrogenprosjekter.

NVE-sjef Kjetil Lund er blant dem som har påpekt at elektrifisering av sokkelen vil presse opp strømprisen og økte presset på kraftnettet.

Statnett anslo i vår at en erstatning av dagens fossile energibruk med elektrisitet vil kreve nye 30–50 TWh i året, hvorav 10 til å elektrifisere oljenæringen.

– Sammenlignet med prosjekter i landbasert industri og i transportsektoren, er mange av prosjektene i olje- og gassektoren meget effektive både med hensyn til kraftforbruk og tiltakskostnad, ifølge Hauglie.

Et eksempel på et elektrifiseringsprosjekt som har skapt sterk motstand fra deler av det politiske Norge, både sentralt og lokalt, er det som går ut på å erstatte gassturbiner med kraft fra nettet på Equinors gassanlegg på Melkøya i Finnmark. Prosjektet vil legge beslag på en stor del av kraften i området.

Svaret på kampen om kraften, er havvind, mener Aasland. Han viser til at regjeringen det siste året har lagt fullt trykk på havvind for å få opp tempoet. Så langt er to områder lyst ut, målet er årlige utlysninger.

– Vi må ha jevn fart i utbyggingen av havvind. Det er vår øverste ambisjon nå. Vi må bygge havvind nok til både sokkelen og det vi trenger på land.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.