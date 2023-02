Artikkelen fortsetter under annonsen

Equinor-sjef Anders Opedal satte i fjor europeisk rekord i skattebetalinger: Nesten 44 milliarder dollar, eller nesten 450 milliarder kroner. Det er det nest høyeste skattebeløpet noe selskap har betalt noen gang, har Nordea-forvalter Robert Næss slått fast etter å ha trålet gjennom historiske data.

Og bortimot alt sammen gikk rett til den norske statskassen – eller nærmere bestemt Oljefondet, der statens olje- og gassinntekter sluses inn. Dessuten betalte Equinor rekordutbytter, også de inntekter for Oljefondet, som aldri har fått tilført så mye penger som i fjor.

Onsdag røper Anders Opedal på Oslo Energy Forum at han fikk en takk fra oljefondssjef Nicolai Tangen for bidragene.

– Jeg fikk en tekstmelding fra Nicolai Tangen. Så Nicolai: vær så god, sa Opedal fra scenen under konferansens andre dag, som arrangeres på Munchmuseet i Bjørvika i Oslo.

– Det er åpenbart ganske mye penger, som også går til stater, og spesielt den norske staten, la han til.

Oljefondssjef Nicolai Tangen sendte denne tekstmeldingen til Equinor-sjef Anders Opedal. (Foto: Privat) Mer...

– Vær så god, sier Equinor-sjef Anders Opedal til oljefondssjef Nicolai Tangen. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Opedal deltok i en debatt med oppstrømsdirektøren til Shell Zoe Yujnovich, Norsk Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim, og sjefen i tyske RWE, Markus Krebber.

Tangen skal selv delta i konferansen senere onsdag, i en debatt med DNB-sjef Kjerstin Braathen og Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.

Da DN møter Tangen på vei inn i salen, går han med på å dele sms-en. Og røper dessuten at han også har takket Kristin Kragseth, som står noen meter unna, for pengene hun har sendt til Oljefondet. Kragseth er sjef for statlige Petoro, som forvalter statens eiendeler i olje- og gassfelt på sokkelen, og som også sendte rekordbeløp til statskassen og fondet i fjor.

I regjeringens nysalderte budsjett i desember ble netto kontantstrøm fra Petoro anslått til over 550 milliarder kroner i 2022.

Takk til deg også: Nicolai Tangen stiller gjerne til et bilde med Petoro-sjef Kristin Kragseth, som Oljefondet også fikk enorme summer fra i fjor. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Rekordresultat og -utbytter

Equinor rapportere i forrige uke sitt største resultat noensinne med svært god margin, med et justert driftsresultat på 75 milliarder dollar. Det skyldes naturlig nok høye gass- og oljepriser, med et dystert bakteppe med krig og energikrise.

Selskapet skal fortsette å betale utbytte på rekordnivå i år, med utbetalinger til aksjonærene, inkludert tilbakekjøp, på hele 17 milliarder dollar.

Oljefondet rapporterte nylig selv om sine resultater for fjoråret. Turbulente aksjemarkeder førte til tidenes største negative avkastning i kroner, men likevel økte fondets verdi, mye takket være overføringer fra staten på nesten 1100 milliarder kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I nysaldert budsjett beregnet regjeringen statens totale kontantstrømmen fra oljevirksomheten til hele 1316 milliarder kroner i fjor. Dette består av inntektene fra Petoro, skatter og avgifter fra produksjonen på sokkelen, og utbyttet fra Equinor, som staten eier 67 prosent av.

I den teoretiske modellen for statsbudsjettet går alle pengene inn på Oljefondet før regjeringen tar ut det den trenger av oljepenger for å dekke opp statens utgifter. I praksis tas det som trengs av oljepenger direkte inn i budsjett, og resten blir overført til fondet på månedlig basis.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.