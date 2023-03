Artikkelen fortsetter under annonsen

Den store rapportkrigen om klimaeffekten av norsk olje- og gassproduksjon fortsetter.

Tidligere i år kom en regjeringsbestilt rapport fra konsulentselskapet Rystad Energy, som konkluderte med at økt produksjon fra norsk sokkel vil ha en positiv effekt for utslipp globalt. Nå slippes «motrapporten» som er bestilt av et knippe miljøorganisasjoner og utarbeidet av Vista Analyse.

Og ikke så overraskende: Konklusjonen er motsatt.

«Vår konklusjon er at økt norsk oljeproduksjon gir en netto økning i globale utslipp, uavhengig av scenario og tidshorisont,» skriver Vista i rapporten som legges frem torsdag.

Selskapet beregner at effekten er en nettoøkning på 47 kilo CO2-ekvivalenter per fat olje og seks kilo for det som tilsvarer et fat med gass, i det som beskrives som et basisscenario, som bygger på annonserte klimamål. I et mer ambisiøst klimascenario, der verden faktisk når 1,5-gradersmålet, øker disse effektene til henholdsvis 90 og 41 kilo per fat.

– Klimaet berges dessverre ikke av mer norsk olje og gass, skriver seniorøkonom Haakon Riekeles i Vista i et innlegg i DN.

Her forklarer han at forskjellen mellom konklusjonene deres og Rystads blant annet skyldes ulike forutsetninger for energimarkedene, både hvordan forbrukerne reagerer på endret tilbud, og hvilke energikilder norsk produksjon enten gir plass til, eller fortrenger.

Slapp rapportbombe i Debatten

Her er vi også ved kjernen i en debatt som egentlig har pågått mellom to leire i Norge i flere år.

Konflikten blusset for alvor opp i valgkampen høsten 2021, da NRK-programleder Fredrik Solvang i Debatten nevnte en upublisert rapport fra Rystad som konkluderte med at redusert norsk olje- og gassproduksjon ville føre til økte utslipp globalt, fordi den ville bli erstattet med produksjon som har større karbonavtrykk.

Det viste seg i etterkant at rapporten var bestilt av bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass (nå Offshore Norge). I den andre leiren finner man en mye sitert SSB-rapport, som argumenterer for at redusert produksjon fra Norge fører til lavere forbruk globalt, og dermed lavere utslipp.

Nylig kom det britiske konsulentselskapet Wood Mackenzie med støtte til begge Rystads konklusjoner. I et intervju med DN argumenterte analysetoppen Andrew Latham med at etterspørselen globalt reagerer svært lite på mer eller mindre norsk olje og gass, og at «jo mer norsk olje og gass du har, jo bedre.»

Vista-rapporten denne uken ligger nærmere SSB-forskernes konklusjoner. Den kritiserer Rystad for å legge til grunn en for svak såkalt priselastisitet. Vista mener det er mye mer av norsk olje og gass som ikke fortrenger annen produksjon, og bare fører til en ren økning i forbruket på verdensbasis – og altså økte utslipp når den forbrennes.

Vista mener også Rystad overvurderer hvor mye kull som fortrenges av norsk fossil energi, og undervurderer hvor mye fornybar energi som fortrenges, og at det faglige kildetilfanget er for snevert.

– Ikke noe raddismiljø

Bakgrunnen for at Olje- og energidepartementet bestilte den siste Rystad-utredningen, er at myndighetene etter høyesterettsdommen i det såkalte klimasøksmålet skal synliggjøre utslipp knyttet til nye utbygginger på norsk sokkel. Allerede da det ble klart at Rystad fikk oppdraget, bestilte WWF, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Greenpeace en egen rapport fra Vista.

– Vista er ikke noe raddismiljø. Det er ikke miljøbevegelsen, det er iskalde økonomiske analyser. De kommer så vidt jeg kan forstå med solid anerkjent metode, og kommer med veldig andre konklusjoner på hovedspørsmålet enn Rystad, sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.

– Forskjellen på de to rapportene, sammen med SSBs kritikk, viser at dette er en absurd debatt som ikke kan løses på det nivået.

Der for eksempel Wood Mackenzie avviser at nye ressurser og felt vil forlenge oljealderen, mener Gulowsen det nettopp er en risiko for det.

– Jo mer vi har investert i å bygge opp «stranded assets,» jo vanskeligere blir det å la dem ligge, sier han.