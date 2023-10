Artikkelen fortsetter under annonsen

Oljeselskapet Okea melder etter børsslutt onsdag at det igjen ser seg nødt til å kutte anslaget for reservene i oljefeltet Yme, som har budt på problemer i en lang periode.

Okeas andel av reservene reduseres fra et anslag på 7,6 millioner fat oljeekvivalenter til 5,5-6,5 millioner, skriver selskapet. Det er ventet at dette vil føre til en nedskrivning når rapporten for tredje kvartal presenteres.

Det er ikke første gang oljeselskapet må skrive ned verdien av Yme-feltet, som er operert av spanske Repsol. Feltet har hatt problemer med produksjonen siden det ble bygget ut på nytt og startet opp igjen høsten 2021, og Okea har bokført flere nedskrivninger siden.

– Krevende

En nedgang i reservene var også direkte årsak til den største blant dem, på over 600 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Det er andre gang siden oppstart at reservene kuttes.

– Ja, det har vært krevende. Det er ikke til å stikke under stol, sier Okea-sjef Svein J. Liknes.

Han understreker likevel at Repsol har forbedret produksjonseffektiviteten betraktelig det siste året, etter at det var flere produksjonsstanser det første produksjonsåret.

Denne gangen følger reservekuttet en analyse som er foretatt etter boringen av brønner i feltet tidligere i år. Resultatene er fortsatt midlertidige, og Okea skal analysere dem videre sammen med partnerne, og fullføre en ny vurdering av feltets levetid. Som sist er det snakk om at feltet produserer mer vann enn antatt.

Når det gjelder omfanget av nedskrivningen, vil det komme nye detaljer når Okea legger frem en driftsoppdatering for tredje kvartal 19. oktober, i forkant av selve kvartalsrapporten.

Dersom man regner ut fra midtpunktet i det nye anslaget for reserver som Okea legger frem onsdag, er det snakk om et kutt på over 20 prosent. Kuttet på litt over én million fat må settes i sammenheng med selskapets reserver på totalt 60 millioner fat ved årsslutt, inkludert volumer som er vurdert som modne for utbygging. På toppen av dette kommer 40 millioner fat når selskapet fullfører kjøpet av andeler i Statfjord-feltet senere i år.

– Vi har flere felt å stå på, så sårbarheten vi tidligere hadde, basert på få felt, er blitt mye mindre. Men selvfølgelig ønsker vi å ha så god drift som mulig. Vi står lojalt sammen med operatør og de andre partnerne i jobben med å få så mye som mulig ut av feltet.

Okea eier 15 prosent av Yme, Repsol 55, Lotos 20 og Lime Petroleum ti.

Problem-fortid

Yme-feltet har gitt vanskeligheter til mange fler enn dagens eiere.

Det ble funnet allerede i 1987, og startet produksjonen i 1996, men stengte i 2001 da det ikke lenger var lønnsomt å fortsette driften.

Så i 2007 ble feltet gjenåpnet. Plattformen kom på plass i 2011, men allerede året etter ble den evakuert da det ble oppdaget sprekker i bærestrukturen. Samme år blir det klart at den skulle skrotes. Plattformen sto tom fra 2012 og ble fjernet i 2016 etter flere forsinkelser.

Okea, som ble grunnlagt av blant andre oljeveteran Erik Haugane og tidligere olje- og energiminister (og senere forsknings- og høyere utdanningsminister) Ola Borten Moe, var pådriver for nyutbyggingen, som Repsol leverte plan til myndighetene for i 2017. Produksjonen startet opp i oktober 2021.