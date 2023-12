Artikkelen fortsetter under annonsen

I mars meldte det lille oljeselskapet Okea ta det skulle kjøpe en 28 prosent andel i Statfjord-området fra Equinor for 220 millioner dollar, eller 2,35 milliarder kroner.

Transaksjonen var den største etter at Okea-sjef Svein J. Liknes startet for et par år siden og varslet at veksttakten skulle opp. For Okea ville kjøpet innebære nær en dobling av produksjonen.

I utgangspunktet skulle transaksjonen sluttføres den 30. november, men Okea har nå varslet Equinor om at fristen blir skjøvet på. Det gikk frem av en børsmelding torsdag kveld.

I forbindelse med at operatøren Equinor må sende inn oppdaterte data og prognoser til revidert nasjonalbudsjett 2024, har Okea nå fått informasjon som indikerer 10–15 prosent lavere gjenværende volumer for Statfjord-feltet sammenlignet med anslaget fra revidert nasjonalbudsjett 2023. På toppen av dette kommer økte kostnadsanslag.

«Foreløpige vurderinger av de oppdaterte fremskrivningene indikerer en vesentlig reduksjon i virkelig verdi og en betydelig nedskrivning kan derfor trolig være nødvendig etter at oppkjøpet er fullført», skriver Okea.

Fredag faller Okea-aksjen rundt åtte prosent til 33,0 kroner ved børsåpning.

«Vil kjempe for en lavere pris»

Sparebank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen sendte torsdag kveld ut en analyse til kundene der han senker kursmålet fra 55 til 50 kroner som en direkte konsekvens av meldingen. Han beholder altså kjøpsanbefalingen.

I børsmeldingen fra Okea står det at selskapet har løpende dialog med Equinor om saken og at det vil holde markedet orientert. Sveen-Nilsen hinter til at det kan bli rettslige prosesser ut av dette, men understreker samtidig at han ikke kjenner avtalens innhold og dens juridiske sider.

«Vi gjetter på at Okea vil kjempe for en lavere pris, mens Equinor vil hevde at feltet allerede er solgt og at kjøperen bærer risiko etter signering av avtalen. Uansett ser det ut som et positivt resultatvarsel for juridiske og finansielle rådgivere.»

Sveen-Nilsen konstaterer at det fortsatt er mange spørsmål knyttet til nøyaktig hvor ille det står til, men at nyheten er klart negativ. Han har nedjustert produksjonsanslaget på Statfjord med 12,5 prosent, altså midtpunktet av tallene Okea la frem torsdag kveld, mens han gjetter på at investeringsestimatet (capex) er løftet med 25 prosent. Verdien av Statfjord-eierandelen nedjusteres med 20 prosent.

Flere nedskrivninger

I tredje kvartal tok Okea en nedskrivning på 475 millioner kroner knyttet til Yme-feltet, etter at selskapets andel av reservene ble redusert fra et anslag på 7,6 millioner fat oljeekvivalenter til 5,5-6,5 millioner.

Det er ikke første gang oljeselskapet må skrive ned verdien av Yme-feltet, som er operert av spanske Repsol. Feltet har hatt problemer med produksjonen siden det ble bygget ut på nytt og startet opp igjen høsten 2021, og Okea har bokført flere nedskrivninger siden.

I tredje kvartal ble resultat før skatt på 460 millioner kroner, ned fra 738 millioner kroner samme kvartal året før.

Okea ble startet av Ola Borten Moe, Knut Evensen, Erik Haugane og Anton Tronstad i Trondheim i 2015. Selskapet har en markedsverdi på 3,8 milliarder kroner.