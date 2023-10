Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag morgen legger det Trondheim-baserte oljeselskapet Okea frem resultater for tredje kvartal. Det viser et resultat før skatt på 460 millioner kroner, ned fra 738 millioner kroner i samme periode året før.

Inntektene var på forhånd kjent. Selskapet omsatte for 2,1 milliarder kroner, omtrent på samme nivå som i fjor. Nettoproduksjonen var på 23.710 fat per dag i kvartalet.

Nytt utbytte

– Produksjonsytelsen i kvartalet var god, spesielt på våre opererte felt, sier Okea-sjef Svein J. Liknes, som omtaler resultatene som solide.

Driftsresultat før avskrivninger (ebitda) endte på 1,3 milliarder kroner, ned fra 1,6 milliarder kroner.

Selskapet hadde allerede på forhånd varslet nedskrivninger knyttet til Yme-feltet. Disse var nøyaktig på 475 millioner kroner, fremgår det av kvartalsrapporten. Det bidrar til å trekke nettoresultatet ned til 32 millioner kroner.

Bakgrunnen for nedskrivningene er nedjustering av de estimerte reservene i feltet. Det er ikke første gang oljeselskapet må skrive ned verdien av Yme-feltet, som er operert av spanske Repsol. Feltet har hatt problemer med produksjonen siden det ble bygget ut på nytt og startet opp igjen høsten 2021, og Okea har bokført flere nedskrivninger siden.

Selskapet betalte et utbytte på 104 millioner kroner i kvartalet. Styret har besluttet å betale ut enda et utbytte på 104 millioner kroner i desember, tilsvarende én krone per aksje.

Okea, resultat per 3. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 6766 4988 35,6 % Driftsresultat (ebit) 2111 2961 -28,7% Resultat før skatt 1972 2556 -22,8%

Bygget gjennom oppkjøp

Okea ble bygget opp fra 2015, og har hatt som strategi å blant annet konsentrere seg om mer modne felt. Selskapet ble grunnlagt av bant andre oljeveteran Erik Haugane og tidligere olje- og energiminister (og senere forsknings- og høyere utdanningsminister) Ola Borten Moe.

I årene etter oppstart har Okea kjøpt eierandeler i en rekke felt på norsk sokkel, som i Yme, Ivar Aasen, Draugen, Gjøa og Brage-feltet. Tidligere i år kom storkjøpet som gjør at Okea nesten dobler produksjonen. Da ble det kjent at Okea kjøper en 28 prosent andel i Statfjord-området av Equinor for litt over to milliarder kroner.

Med produksjonen fra Statfjord kommer Okeas samlede produksjon opp i godt over 40.000 fat per dag neste år.