Oljeselskapenes kostnad for CO2-utslipp skal øke gradvis frem mot 2030, som et av de viktigste virkemidlene for utslippskutt og oppnåelse av klimamålene. Men i år har den totale kostnaden falt. Bildet er fra prosessanlegget på Kårstø, der Equinor og Gassco vurderer både elektrifisering og karbonfangst for å kutte utslipp.

Foto: Cornelius Poppe/NTB