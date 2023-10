Artikkelen fortsetter under annonsen

Iran har tatt til orde for at medlemslandene i Organisation of Islamic Cooperation (IOC) burde innføre et oljeembargo mot Israel.

IOC-landene, som blant annet består av Iran, Saudi-Arabia, Jemen og Marokko, var onsdag samlet til et hastemøte i Jeddah i Saudi-Arabia for å diskutere den stadig eskalerende konflikten mellom Israel og Hamas, etter at en eksplosjon på et sykehus i Gaza tok livet av flere hundre mennesker tirsdag kveld.

Oljeprisen rykket umiddelbart til på meldingen. Ett fat med nordsjøoljen brent (spot) ble ved 12-tiden onsdag omsatt for nær 93 dollar. Men noen timer senere, ved 15-tiden, har oljeprisen snudd og falt ned til rundt 91 dollar fatet.

«Umiddelbar embargo»

«Irans utenriksminister ønsker en umiddelbar og fullstendig embargo mot Israel fra islamske land, som omfatter både olje og utvisning av israelske ambassadører der det er knyttet forbindelser til det Zionistiske regimet», heter det i en uttalelse fra landets utenriksdepartement, gjengitt av blant annet Reuters.

Iran har ingen diplomatiske forbindelser til Israel, skriver nyhetsbyrået.

Irans utenriksminister Hossein Amirabdollahian tok også til orde for at islamske advokater burde finne sammen for å dokumentere potensielle, israelske krigsforbrytelser i Gaza.

Siden Hamas' overraskende angrep på Israel forrige helg har markedet holdt pusten for når og hvis Iran skulle melde seg på. Mandagen etter angrepet, for en drøy uke siden, ble risikopremien i oljemarkedet åpenbar da oljeprisen skjøt i været i frykt for bortfall eller forstyrrelser i verdikjeder og produksjon.

Hvorvidt Iran og deres allierte, som Hizbollah i Libanon, kunne bli dratt inn i konflikten har gnaget på sentimentet i markedet den siste drøye uken. Ingen av de andre mektige oljelandene i Midtøsten, som Saudi-Arabia, har snakket om begrensninger i produksjon eller eksport, selv om det har kritisert Israel for bombeangrepene på Gaza.

Biden til Israel

USAs president Joe Biden landet onsdag formiddag norsk tid i Tel-Aviv i Israel, der han ble møtt av landets statsminister Benjamin Netanyahu på flyplassen.

Israel og Hamas har gjennom onsdagen gitt hverandre skylden for eksplosjonen på sykehuset i Gaza som tok livet av flere hundre sivile.

Da Biden landet antydet han at det ikke var Israel som sto bak, noe den israelske hæren skal ha funnet bevis for i en video omtalt av NTB.

– Jeg er i dyp sorg og raseri etter eksplosjonen som fant sted på sykehuset i Gaza i går. Basert på det jeg har sett virker det som om det ble gjort av noen andre og ikke deg, sa Biden mens han adresserte Netanyahu, ifølge Bloomberg.

