Et fat nordsjøolje (brent) ble tirsdag ettermiddag klokken 17.00 omsatt for litt under 76 dollar per fat. Referanseprisen falt dermed rundt fire prosent på få timer. Med det er også hele apriloppgangen radert ut.

Ifølge råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB skyldes fallet skuffende jobbstatistikk fra USA. Mars-rapporten antyder at arbeidsmarkedet mykner opp, og at det trolig ikke er like stramt som de foregående månedene.

Mens analytikerne hadde ventet at 9,7 millioner nye jobber ble skapt, viste fasiten 9,6 millioner. Tallet kan sammenlignes med 11,2 millioner i desember. I mars økte også antallet oppsagte noe.

– Ser ut til å ha vært skuffende jobb-data og derved bekymring for videre økonomisk utvikling. Bekymring for etterspørselen, kommenterer Schieldrop til DN.

Store utslag på Børsen

Oljeprisefallet medførte at aksjer som Equinor, Aker BP og Frontline fikk et kursfall på henholdsvis 2,6 prosent, 3,3 prosent og 1,6 prosent på Oslo Børs tirsdag.

Tirsdagens fall i oljeprisen følger et mindre fall mandag. Oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Makrets påpekte da at kinesiske PMI-rapporter endte lavere enn ventet. Frykt for lavere etterspørsel fra Kina ga et negativt utslag i oljeprisen.

I begynnelsen av april overrasket oljekartellet Opec+, der Russland fortsatt er med, et overraskende produksjonskutt på 1,15 millioner fat per dag fra mai og ut året. Det medførte at oljeprisen fikk en solid opptur. I midten av april ble et fat nordsjøolje omsatt for over 87 dollar. Prisfallet er på nær 13 prosent siden den gang.

Det kuttet kom samtidig som også Russland kunngjorde at det ville utvide sine kutt på en halv million fat per dag frem til slutten av året. De russiske produksjonskuttene ble først kunngjort i mars som svar på pristaket som ble satt på russisk olje.

Samtidig som prisen for nordsjøolje har falt tirsdag ettermiddag, har også den norske kronen svekket seg ytterligere mot andre valuta. Siden i 13.30-tiden har kronen svekket seg omkring én prosent mot både euro, dollar, britiske pund og svenske kroner. En euro koster nå 11,89 kroner, en dollar koster 10,83 kroner, 100 svenske kroner koster deg 104,8 norske, og skulle det være ett britisk pund må du ut med 13,48 kroner.