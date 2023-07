Artikkelen fortsetter under annonsen

De europeiske oljeselskapene Total Energies og Shell var de tredje og fjerde største importørene av russisk naturgass i fjor, ifølge en rapport fra organisasjonen Global Witness.

Årsaken er at selskapene fortsatt har lange kontrakter om LNG-handel med Russland, noe som ikke omfattes av EUs sanksjonspakke.

– Tar imot «blodpenger»

– Russisk LNG-eksport hjelper landet å finansiere krigen de fører i Ukraina og hadde i 2022 en verdi på 21 milliarder dollar, står det i rapporten.

Russland tjente altså 225 milliarder norske kroner på eksport av LNG i fjor.

Rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Oleg Ustenko, anklager Shell for å ta imot blodpenger fra Russland ved å fortsette eksporten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forpliktet i avtaler

Global Witness skriver at få har hjulpet Russland mer med denne handelen enn Shell. Organisasjonen anslår at selskapet selv tjente hundrevis av millioner på russisk LNG i fjor.

Både Shell og Total påpeker at de trakk all virksomhet og handel med Russland etter invasjonen av Ukraina i fjor, men legger til at de er forpliktet i andre langtrekkende avtaler.

De langtrekkende kontraktene gjør at noe handel med Russland fremdeles er tillatt i henhold til EUs sanksjoner. Det vil Global Witness nå få en slutt på og ber både selskapene, myndigheter og EU om å ta grep.

Dilemma om energiforsyning

– Vi har ellers sluttet å handle LNG fra Russland på spotmarkedet, sier en talsperson fra Shell.

– Men det er et dilemma mellom å legge press på russiske myndigheter for å stanse krigen og samtidig sikre stabil og trygg energiforsyning.

Shell-talspersonen legger til at det er opp til myndighetene å bestemme regler for handel med Russland.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.