Det har gått opp og ned for oljeprisen siden sommeren.

En trippel cocktail av bedre etterspørsel enn ventet, forlengede produksjonskutt fra oljestormaktene Saudi-Arabia og Russland, og krig mellom Israel og Hamas bidro til å presse prisene tett oppunder 100 dollar fatet.

Så snudde det plutselig. Markedets bekymringer flyttet seg fra krig og geopolitikk til global økonomi og etterspørsel.

– Mens denne mer negative stemningen kan rettferdiggjøres, fortsetter verdens oljeetterspørselen å overgå forventningene, skriver Det internasjonale energibyrået (IEA) i denne månedens rykende ferske oljemarkedsrapport.

Petrokjemisk boom

I den nye rapporten har IEA oppjustert oljeetterspørselen med 2,4 millioner fat per dag, til totalt 102 millioner fat per dag i 2023. Mesteparten tilskrives Kina.

I september økte kinesisk oljeetterspørsel til rekordhøye 17 millioner fat per dag, ifølge IEA, drevet av en petrokjemisk sektor i full fart. Petrokjemi-oppgangen i Kina har kommet på bekostning av sektoren i andre områder, særlig Europa og utviklede økonomien i Asia og Stillehavsområdene. Her falt etterspørselen faktisk litt i tredje kvartal.

Neste år ser IEA en oljeetterspørsel på 102,9 millioner fat per dag, bare et lite knepp opp fra i år.

Rekord fra tre land

Også oljeproduksjonsveksten overgår IEAs forventninger.

– Frykten for at krigen mellom Israel og Hamas vil eskalere til en bredere konflikt og forstyrre produksjonsflyten har ennå ikke materialisert seg, skriver IEA.

Holder man potensielle store og uforutsette produksjonstap utenfor, er verdens oljetilbud på god vei oppover, mener byrået. Det peker blant annet på at rekordhøyt tilbud fra USA, Brasil og Guyana underbygger det IEA tror blir en økning på 1,7 millioner fat per dag i produksjonen i år – til rekordhøye 101,8 millioner fat per dag.

I 2024 vil land som ikke inngår i oljealliansen Opec+ fortsette å lede an global produksjonsvekst, tror IEA. Byrået anslår en vekst på 1,6 millioner fat per dag neste år, til en ny rekord på 103,4 millioner produserte fat per dag.

Tror markedet kan skifte

IEA tror Saudi-Arabia og Russlands løfter om å holde produksjonskuttene ut året vil holde oljemarkedet i et betydelig underskudd gjennom året. De globale observerte råoljelagrene falt med massive 140 millioner fat i tredje kvartal, idet raffineriene økte aktiviteten i forkant av vedlikeholdssesongen.

– Når etterspørselsveksten ligger an til å bremse, kan markedet skifte til overskudd i starten av 2024, skriver IEA.

Men i øyeblikket overgår etterspørselen fremdeles tilgjengelig produksjon når deler av verden nå går inn i vinteren, og IEA tror markedsbalansen vil forbli sårbar for økt økonomisk og geopolitisk risiko.