Artikkelen fortsetter under annonsen

Spotprisen på nordsjøoljen brent, en sentral referansepris for oljehandel verden over, falt onsdag til like over 72 dollar fatet. Siden nyttår har oljeprisen falt nesten 16 prosent.

Nedgangen kommer etter et betydelig fall tirsdag kveld. Oljeprisen har ikke vært lavere siden desember 2021, dersom en sammenligner med sluttkursen. Det vil si at oljeprisen kan ha vært på et lavere nivå i løpet av handelsdagen i løpet av perioden.

– Det skyldes det internasjonale klimaet i dag og den generelle risikoaversjonen i markedet. Mange av de store bankene går også ned, og det virker inn på oljeprisen, sier aksjestrateg Joachim Bernhardsen i Nordea.

Finansmarkedene er generelt preget av uro onsdag, etter å ha fått seg et lite løft tirsdag. Oslo Børs falt 3,74 prosent, og i resten av Europa faller de fleste børsene mer enn to prosent. De ledende amerikanske børsindeksene faller også i førhandelen på Wall Street.

Også på mandag, da uroen hersket som verst i markedene som følge av bankkollapsen i USA, falt oljeprisen betydelig.

– Oljeprisen får seg en smekk, som alt annet. Det er SVB som styrer alt i dag, sa SEBs råvaresjef, Bjarne Schieldrop på mandag.

– Det skyldes en frykt for at verden stopper opp. Når verden stopper opp, vil etterspørsel etter olje falle og da faller også oljeprisen, sier sjefsstrateg i Danske Bank Anders Johansen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.