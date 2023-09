Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter et aldri så lite fredagsrally nådde oljeprisen sitt høyeste hittil i år.

Prisen på et fat av nordsjøoljen brent, som brukes som referanse for oljehandel verden over, stiger fredag kveld mer enn to prosent i spotmarkedet til nesten 89 dollar.

Prisen har ikke vært så høy i år hverken idet handelen har stengt eller intradag. Sist oljeprisen var like høy på intradagsnivå var i starten av desember i fjor. Ser man på «sluttkursen» må man tilbake til midten av november.

Oljeprisen har steget fire dager på rad denne uken. Også prisene på amerikansk lettolje (WTI) stiger markant fredag. Dette er syvende dagen på rad med opptur WTI-oljen.

Tidligere fredag adresserte DNB Markets' oljeanalytiker Helge André Martinsen de siste dagenes oljeprisoppgang og trakk frem at Russland har signalisert en forlengelse av sine kutt i råoljeeksport og at markedet venter at Saudi-Arabia vil fortsette sitt kutt på én million fat per dag i oktober.

«Russland sa ytterligere detaljer rundt produksjonskutt vil komme neste uke samtidig med en kunngjøring fra Opec+/Saudi-Arabia», skrev han i notatet, og la til at globale petroleumslagre ifølge Platts fortsetter å falle.