Torsdag falt spotprisen på brent-oljen 4,5 prosent til rundt 77 dollar fatet. Nordsjøoljen brent brukes som referanse for oljehandel verden over. Prisene er nå på sitt laveste nivå siden juli og har falt kraftig siden oljen flørtet med tresifrede tall for bare et par måneder siden.

Oljeprisen går nå mot sin fjerde uke på rad med fall.

Økning i lagre

Gårsdagens fall kom etter tall som viste en økning i amerikanske råoljelagre, og det ble trolig forsterket av automatisert handel, ifølge Bloomberg News. De amerikanske oljelagrene økte for fjerde uke på rad og er nå på sitt høyeste nivå siden august. Deler av økningen kom fra det viktige oljeleveransepunktet Cushing i Oklahoma der lagrene steg med mer enn åtte prosent.

Lagerreaksjonen kommer til tross for at Saudi-Arabia og Russland har forsøkte å stabilisere oljeprisen ved å forlenge sine produksjonskutt.

Markedet har den siste tiden vridd oppmerksomheten fra krigen mellom Israel og Hamas til de mer fundamentale markedsdriverne, blant annet etterspørselssiden. Tall fra verdens største oljeimportør Kina viser at raffineriene kuttet i den daglige prosesseringen i oktober.

Tror på nervøse markeder

– Alle øyne er nå tilbake på Opec+ etter det nylige fallet i oljeprisene, skriver råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB i en kommentar fredag, og peker samtidig på svakere strukturer i fremtidskurven for olje og svakere økonomiske statistikker.

Opec+ er betegnelsen for oljealliansen Opec og deres samarbeidende oljeproduserende land, deriblant Russland. Saudi-Arabia er den mektigste spilleren i Opec.

Schieldrop mener en kombinasjon av solid produksjonsvekst i år fra land utenfor Opec og en betydelig gjenopptatt produksjon fra Venezuela og Iran har gjort situasjonen mer utfordrende for Saudi-Arabia.

Schieldrop mener Opec+ må komme på banen og gi tydelig signaler om hva gruppen planlegger å gjøre i 2024. Dersom Saudi-Arabia skal bære byrden alene, med kun litt hjelp fra Russland, vil kongedømmet trolig måtte holde produksjonen på i snitt rundt ni millioner fat per dag neste år og ned på 8,5 millioner fat i første kvartal i 2024, ifølge analytikeren.

– Det kan være for mye forlangt fra Saudi-Arabia og det kan kreve at andre Opec-medlemmer må brette opp ermene og bli med på jobben med å regulere markedet i 2024, skriver Schieldrop, og peker særlig på Irak, Kuwait og De forente arabiske emirater.

Han mener oljemarkedet trolig vil være ganske nervøst frem til Saudi-Arabia, Russland og Opec+ kommer med en endelig beskjed til markedet en eller annen gang i desember.

Kronefall

Den norske kronen har hatt noen hyggelige dager der den har styrket seg etter overraskende høy prisvekst her hjemme i oktober og svakere enn ventet prisvekst i USA. Det har gjort markedene sikrere på en renteheving fra Norges Bank og at renten holdes i ro i USA i desember.

Onsdag styrket kronen seg kraftig mot euro. Tirsdag kostet en euro 11,83 kroner. Da handelen var omme onsdag kostet den 11,71 kroner. Men dette ble kraftig reversert etter oljeprisfallet torsdag. Da ble all kronestyrkelsen spist opp og da handelen var over kostet en euro 11,86 kroner.

Fredag morgen koster en euro 11,88 kroner. Kronen er likevel fortsatt sterkere enn da den i forrige uke fløt rundt 11,97 mot euro. En amerikansk dollar koster fredag 10,95 kroner, mot 11,22 kroner for bare åtte dager siden.

Ser et skifte

Tidligere denne uken slapp Det internasjonale energibyrået (IEA) denne månedens oljerapport der det ble poengtert at både etterspørselen og tilbudet fortsetter å overgå forventningene. Byrået oppjustert anslagene for både etterspørsel og produksjon, og pekte på et mulig skifte til overskudd av olje i starten av 2024.

I investeringsbanken Goldman Sachs tror de på høyere priser enn dagens for neste år.

«Vi tror Opec vil sørge for at brent-prisene ender opp i intervallet 80–100 dollar fatet i 2024 ved å sikre et moderat underskudd og trekke på sin prisingsmakt», skriver Goldman Sachs' analytikere i et notat, ifølge Bloomberg.

Det siste nedsalget kommer etter høyere produksjon enn ventet fra land utenfor Opec, tror Goldman Sachs.