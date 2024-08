Irans øverste leder Ali Khamenei har utstedt ordre om å gjennomføre direkte angrep mot Israel etter at Hamas' politiske leder Ismail Haniyeh ble drept i landet, ifølge New York Times. I Iran samlet mange seg for å følge begravelsesseremonien til Haniyeh torsdag.

Foto: Vahid Salemi/AP Photo/NTB