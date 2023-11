Artikkelen fortsetter under annonsen

Onsdag dunket oljeprisen under 80 dollar fatet for første gang siden sommeren etter tre uker med nesten sammenhengende fall. Nedgangen kommer etter en oktober med priser oppe i 93 dollar som ble fyret opp av geopolitisk frykt for at konflikten mellom Hamas og Israel skulle spre seg i oljerike Midtøsten.

– Det har gått litt tid nå hvor konflikten ikke har resultert i fysisk forstyrrelse av forsyningen av olje i regionen. Da priser markedet ned risikopremien igjen, sier sjef for oljemarkedsanalyse i Rystad Energy, Bjørnar Tonhaugen.

Men han tror markedet overdriver.

– Ikke spesielt foruroligende

Foruten lavere risikopremie, peker Tonhaugen på et par mer fundamentale forhold som kan forklare det seneste prisfallet:

Det første er at forventningene om etterspørsel er svakere enn det markedet hadde lagt til grunn for bare kort tid siden. Det er først og fremst knyttet til farten i den økonomiske økonomien, der økonomiske data har bidratt til mer negativ stemning.

Det andre er at sentralbankene, særlig amerikanske Fed, har gitt nye signaler om at man kanskje ikke kan senke rentene så raskt som markedet tidligere trodde. Det påvirker de globale etterspørselsforventningene totalt sett.

Tonhaugen og Rystad ser litt annerledes på det.

– Vi tror prisfallet er litt overdrevet. Vi har ikke revidert ned oljeetterspørselen i 2024 i noe særlig grad og er litt mer på den positive siden, sier analysesjefen, og trekker frem 85–90 dollar som en mer riktig pris gitt de fundamentale forholdene.

– Vi har daglige data på flytrafikk og biltrafikk verden over. De viser ikke spesielt foruroligende signaler på etterspørselen ennå. En del av oljeproduksjonen går til å produsere plastikk. I Kina virker den sektoren å være robust. Eiendom har utfordringer, men oljeetterspørselsledende sektorer viser ikke de samme svakhetstegnene, sier Tonhaugen.

– Jeg tror prisene vil stige

Arctics oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer er ikke veldig overrasket over prisfallet.

– Prisene har steget siden før sommeren. Sånn sett er det ikke overraskende med en korreksjon. Det er et naturlig ganske volatilt marked. Det som alltid overrasker er timingen og hvilke faktorer som er utløsende, sier han.

Hammer forteller at det har vært en periode der den fysiske delen av oljemarkedet har vært stramt. Det har vært for lite olje i markedet, og ulønnsomt å ha olje på lager.

– Dette prisfallet er utløst av et stemningsskifte i papirmarkedet. Det svinger mer enn det fysiske og kan fort snu igjen dersom, eller når det fysiske markedet stabiliserer seg, sier han.

Analytikeren legger til at sistnevnte riktignok er blitt noe svakere.

– Jeg tror det primært er sesongmessig og ikke et konjunkturomslag. Jeg tror derfor mye av prisfallet nå er unnagjort og at situasjonen vil stabilisere seg.

Meglerhuset har ikke endret prognosene. Arctic har et oljeprisanslag på 85 dollar for året, 100 dollar for neste år og et langsiktig oljeprisanslag på 80 dollar fatet.

– Jeg tror prisene vil stige. Forbruket øker, tilbudssiden henger etter og de ledende produsentene ønsker høyere priser.

