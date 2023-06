Artikkelen fortsetter under annonsen

Søndag møtes den utvidede oljealliansen Opec+, der verdens to største oljeeksportører Saudi-Arabia og Russland begge er med. Kartellets formål er å sikre stabilitet i oljemarkedet, blant annet ved at medlemslandene justerer oljeproduksjonen. Som alltid følger markedene nøye med på hva gruppen blir enige om og hva slags signaler de sender.

– Vi er ikke i tvil om at de har bukten og begge endene, og kontroll over markedet, sier råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB.

Han er sikker på at Opec vil sørge for at oljeprisen ikke skal falle under 70 dollar fatet.

Ser flere alternativer

Ifølge Schieldrop har Opec langt større handlingsrom i dag enn for bare få år siden. Skiferoljeproduksjonen i USA vokser ikke like vilt som den gjorde tidligere. Det vitner et stadig fallende antall oljerigger om. Og selv om russisk produksjon har vært høyere enn ventet, kommer den sannsynligvis ikke til å stige.

Schieldrop ser flere argumenter for at det kommer nye produksjonskutt fra Opec nå.

I midten av april var oljeprisen høyt oppe på 80-tallet. De siste dagene har spotprisen flørtet med 70 dollar. Før Opec i april overraskende varslet kutt i produksjonen med over en million fat per dag hadde oljeprisen også da vært nede på lave 70-tall.

Råvareanalytikeren viser også til de etter hvert velkjente uttalelsene fra Saudi-Arabias energiminister Abdulaziz bin Salman som i slutten av mai ba alle spekulanter «passe seg».

– Du kan ikke si noe sånt uten å levere på det utsagnet. Det ville vært pinlig om du først kom med trusler, og så viste det seg at var tomme trusler, sier Schieldrop.

Han minner også om at Saudi-Arabia i dag produserer rundt ti millioner fat per dag, som er å anse som normalproduksjon. Altså har ikke oljekongedømmet engang begynt å kutte under normalproduksjonen.

Schieldrop tror et kutt på både en halv million fat og en million fat kan være aktuelt. Han åpner også for at Opec kan gjøre det i to runder: bli enige om å kutte en halv million fat nå (kuttene trer i kraft i juli) og kutte ytterligere en halv million fat når kartellet møtes på sitt offisielle halvårsmøte i juni.

Schieldrop tror dessuten ikke aksjemarkedet har rett i oljepris.

– Jeg tror markedet venter seg at oljeprisen skal falle ned mot 60 dollar implisitt i oljeaksjer, men jeg tror Opec ønsker at den skal holde seg i 70 pluss.

– Akkurat denne gangen tror jeg markedet tar feil. Vi har normalisering av konsum etter covid samtidig som vi har makrosvekkelse, sier Schieldrop.

Den dobbelteffekten har man ikke vært utsatt for før, ifølge analytikeren, som mener markedet har et altfor negativt syn på hva oljekonsumet blir fremover.

Høye shorter

Også partner og energianalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities trekker frem Saudi-Arabias advarsel til shortselgerne. Hun viser til at antall shortposisjoner på kontrakter på amerikansk lettolje (WTI) nylig var høyere enn det var på det meste under covid. Ved å innta en shortposisjon spekulerer man i at prisen vil falle.

Nadia Martin Wiggen ser to mulige utfall fra Opec-møtet nå i helgen. Her avbildet under Sandefjordkonferansen i fjor. (Foto: Elin Høyland) Mer...

Wiggen mener kartellet står i en vanskelig situasjon.

– De har skapt en viss forventning om at det kommer en form for kutt, men hvis de kutter veldig mye antyder de at shortselgerne hadde rett, sier hun.

Analytikeren ser to mulige utfall:

At Opec får Russland til å overholde løftene om produksjonskutt. Russland har ikke kuttet sin produksjon ut over hva som kan forklares med sesongmessig vedlikehold av raffineriene.

Eller at Opec blir enige om ytterligere kutt for å veie opp for Russland. Et kutt mellom 200.000 til 500.000 kan være sannsynlig. Om de kutter mer enn det, risikerer de å bidra til ytterligere bekymringer rundt oljeetterspørselen.

– Uansett hva Opec gjør, kan de ikke fikse de makroøkonomiske forholdene. De lave prisene skyldes bekymring for makroøkonomien, frykt for resesjon og presset om fortsatt renteøkninger. Det kan de ikke fikse, men hva de kan gjøre er å forsikre markedet om at de vil kutte produksjonen hvis, og når, vi havner i en ekte resesjon, sier Wiggen.

– Opec+' hovedoppgave på dette møtet er å vise samhold og kontroll over markedet. Derfor må de løse problemet med russisk produksjon ettersom Opec, EIA og IEA fortsetter å estimere nært forestående fall i russisk produksjon, sier hun.

IEA er forkortelsen for Det internasjonale energibyrået. EIA er forkortelsen for USAs energiinformasjonskontor.