I oktober ble de 13 Opec-landene og deres ti samarbeidsland – inkludert Russland – enige om å redusere oljeproduksjonen med 2 millioner fat per dag ut 2023. Kuttet kom som følge av krigen i Ukraina og de usikre utsiktene for verdensøkonomien.

Ministerkomiteens anbefaling kom i et virtuelt møte onsdag. Komiteen har ingen beslutningsmyndighet, men kommer med anbefalinger som deretter diskuteres på ministernivå.

Kuttet som ble bestemt i oktober, er det størst siden pandemien var på sitt verste i 2020. Selv om Opec+ sier vedtaket ble tatt av hensyn til markedet, har USA kritisert beslutningen og sagt at det er et knefall for Russland.

Oljeprisen steg raskt etter Russlands invasjon i Ukraina i februar i fjor. Et fat nordsjøolje koster for tiden rundt 85 dollar, betydelig mindre enn toppen på over 130 dollar i mars 2022.