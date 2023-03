Artikkelen fortsetter under annonsen

Det helstatlige oljeselskapet Petoro bidro i 2022 med en netto kontantstrøm på hele 528 milliarder kroner gjennom året, et rekordbeløp med god margin. De skyhøye overføringene til statskassen skyldes høye olje- og spesielt gasspriser gjennom et år som har vært sterkt preget av krigen i Ukraina og energikrise i Europa.

– Aldri har det vært viktigere med sikre og stabile gassleveranser til Europa, og Norge er en garantist for dette som forutsigbar og langsiktig leverandør, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin Kragseth, i en pressemelding tirsdag.

Petoro-sjef Kristin Kragseth.

Kontantstrømmen i 2022 er fem ganger så stor som i et normalår, skriver Petoro i rapporten. Det tilsvarer nesten en tredobling av forrige rekord på 186 milliarder kroner, som ble satt i 2021.

Staten er storprodusent

Petoro er den nest største olje- og gassprodusenten på norsk sokkel, men er ikke et operatørselskap i vanlig forstand. Selskapet er satt til å forvalte statens eierskap i feltene på norsk sokkel.

Produksjonen i 2022 var på 1,04 millioner fat oljeekvivalenter per dag, en oppgang på snaue to prosent i forhold til fjoråret. Det utgjør over en fjerdedel av Norges totale olje- og gassproduksjon. Petoro er blant annet største eier i Troll-feltet, gassgiganten som opereres av Equinor, og som nå er den desidert største enkeltleverandøren av gass til Europa.

Norske myndigheter og oljeselskaper på norsk sokkel har gjort tiltak i fjor for å maksimere gasseksporten til Europa, og Norge står nå for omtrent 30 prosent av leveransene til Europa, sier Petoro, som selv hadde en økning i gassproduksjonen på syv prosent i fjor.

Sammen med skatter og avgifter fra andre oljeselskaper, samt utbyttene fra Equinor, som staten eier 67 prosent av, utgjør overføringene fra Petoro statens netto kontantstrøm fra oljevirksomheten. Disse inntektene blir teoretisk sett sluset inn i Oljefondet før regjeringen forsyner seg med det den trenger av oljepenger til å få statsbudsjettet til å gå opp. I praksis bruker staten det den trenger av oljeinntektene fortløpende, og differansen settes over på Oljefondet.

Oljefondet meldte tidligere i år at det hadde fått rekordinnskudd på nesten 1100 milliarder kroner gjennom 2022. Petoro sto altså for nesten halvparten av dette.

Deltar i 13 utbygginger

Som stor aktør på sokkelen er Petoro innblandet i mange av de nye prosjektene som ble meldt inn i 2022 for å rekke fristen for den gunstige oljeskattepakken. Selskapet deltar i 13 utbygginger, fire utvidelser av eksisterende felt og ett elektrifiseringsprosjekt.

«På lang sikt er målet å komme bort fra fossil energi, men det vil ta tid. Verdens energibehov vil måtte inkludere olje og gass i lang tid fremover. Da er det viktig at denne fossile energien produseres med lavest mulig utslipp,» skriver Kragseth i rapporten.