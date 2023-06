Artikkelen fortsetter under annonsen

Sørvest politidistrikt skriver i en pressemelding at de klokken 7.21 fikk melding fra Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) om brann i et begrenset område på plattformen.

– Det er ikke meldt om skadde personer om bord, sier operasjonsleder Dag Steinkopf i pressemeldingen.

Politiet opplyser at brannen er slukket, men det ble meldt om røyk i området. Produksjonen ved plattformen er stengt ned.

Ifølge politiet er det kontroll på hendelsen.