I de første tallene fra revidert nasjonalbudsjett som regjeringen la frem torsdag morgen, var kanskje det mest iøynefallende en solid økning i oljepengebruken, helt opp til maksgrensen for handlingsregelen.

Men det skal i alle fall ikke stå på oljeinntektene til staten.

Regjeringen venter fortsatt at statens inntekter fra petroleumsvirksomheten vil overgå 1000 milliarder kroner også i år, selv om råvareprisene har falt siden ekstremåret 2022.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet er beregnet til 1015 milliarder kroner i 2023. Det er ned fra 1285 milliarder i fjor, et år som var preget av veldig høye priser på spesielt gass i Europa, med energikrise og krig i Ukraina som dystert bakteppe. Det er også en god del lavere enn de 1384 milliardene regjeringen la til grunn i det opprinnelige statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober i fjor.

Lavere priser

Regjeringen har gjort store kutt i anslagene for gasspriser fremover. I år ventes en gjennomsnittlig pris på 17 dollar per MMBTU. Det tilsvarer om lag 6,8 kroner per kubikkmeter etter dagens valutakurs, og er nesten en halvering fra fjorårets priser og anslaget som ble gitt for 2023 i statsbudsjettet i høst.

Oljeprisen er anslått til 75 dollar per fat i år, ned fra nesten 100 i fjor.

Mens lavere priser gir lavere inntekter, bidrar økt produksjon av olje i år i motsatt retning.

– Som den største olje- og gassprodusenten i Europa, og den enaste nettoeksportøren, spiller Norge og selskapene på norsk kontinentalsokkel en avgjørende rolle i energiforsyningen i Europa. Dette er en rolle vi kan ha også fremover, og da må vi videreutvikle petroleumssektoren vår, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

Store overføringer til Oljefondet

Anslaget for statens netto kontantstrøm omfatter skatter og avgifter fra selskapene, statens egen produksjon gjennom sine eiendeler i olje- og gassfelt, og utbyttene fra 67 prosent statseide Equinor.

Selv om oljepengebruken over statsbudsjettet øker kraftig i forhold til det som var planlagt i høst – opp 56 milliarder kroner til nesten 373 milliarder – er altså oljeinntektene mer enn nok til å dekke dette. Det betyr at det også i år blir store mengder til overs som legges inn på Oljefondet.

I revidert budsjett anslås netto avsetning til fondet til 714 milliarder kroner i år, ned fra rekordhøye 975 milliarder i fjor. Dette tallet er lavere enn det Oljefondet selv har rapportert inn.