Oljeprisen har steget kraftig de siste ukene, mye takket være forlengede produksjonskutt fra Saudi-Arabia og Russland, som samlet står for rundt 20 prosent av verdens oljeproduksjon. Markedet kjører nå med underskudd, og lagrene tappes uke for uke.

Noen snakker om at dette bare er begynnelsen på en «supersyklus». Flere analytikere mener Opec, ledet an av Saudi-Arabia, har et så sterkt grep om oljemarkedet at oppturen kan bli langvarig.

Men hva mener Jarand Rystad, som for ett år siden sa at oljeprisen ville kollapse mot slutten av 2024?

– Ting går egentlig akkurat som forventet.

– Vil være syklisk

Rystad er grunnlegger av Rystad Energy, et av verdens ledende analysebyråer innen energi. I fjor mente han at oljeprisen ville holde seg høy gjennom 2023 og store deler av 2024, før den ville kollapse på slutten av 2024 eller begynnelsen på 2025. Denne prognosen ligger fast.

– Opecs strategi har vært vellykket, men hvis oljeprisen forblir på dagens nivå, stimulerer det så mye tilbud at heller ikke Opec vil stritte imot. Skal dagens pris opprettholdes på sikt, må Opec gradvis kutte flere millioner fat, slik vi så på 80-tallet. Det går ikke. På et eller annet tidspunkt må Opec ta rev i seilene og akseptere at prisene går ned igjen.

Opec Opec står for the Organization of the Petroleum Exporting Countries. Formålet med organisasjonen er å samkjøre landenes petroleumspolitikk og sikre balanse i prisene i verdens petroleumsmarkeder.

Medlemsland: Algerie, Angola, Gabon, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Nigeria, Republikken Kongo, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Venezuela.

Grunnlagt i 1960 av de fem opprinnelige medlemslandene Saudi-Arabia, Iran, Irak, Kuwait og Venezuela.

De siste årene har kartellet samarbeidet tett med land utenfor organisasjonen, i det som kalles Opec+. Opec+ består av Opec-medlemmene, pluss ti andre land, der det største er Russland.



Utenfor Opec er USA den største oljeprodusenten. At amerikansk skiferolje har maksimert vekstpotensialet og ikke utgjør noen trussel mot Opec nå, er en oppfatning Rystad ikke deler.

– Vi så at boringen i USA gikk ned fra april til midten av sommeren, på grunn av den relativt svake oljeprisen, men nå ser vi at boringen øker kraftig igjen. Allerede nå produserer USA på rekordhøye nivåer – 13 millioner fat om dagen. Og mot slutten av neste år blir det enda høyere – opp til 14 millioner fat råolje, inkludert kondensat.

Ifølge Rystad kommer det også mye økt produksjon fra Iran nå, etter at landet endelig har funnet asiatiske kjøpere. I tillegg vil både Brasil og Kina øke produksjonen mer enn tidligere anslått. Disse volumene vil imidlertid ikke komme inn for fullt før mot slutten av neste år, påpeker han.

En oljepriskollaps innebærer ifølge Rystad en oljepris mellom 20 og 40 dollar fatet, som relativt raskt vil etterfølges av økte priser igjen.

– De neste 20 årene vil oljemarkedet være syklisk. Denne og andre sykluser vil være påvirket av ulike hendelser på verdensmarkedet som ingen kan forutse, men de fundamentale forholdene er ganske predikerbare. En oljepris på 90 dollar skaper for mye profitt til at den kan bli værende der.

– Har endret seg

– Jeg er helt uenig, sier energianalytiker Nadia Wiggen om Rystads spådom om oljepriskollaps.

Wiggen meldte nylig overgang fra meglerhuset Pareto Securities til det råvarebaserte hedgefondet Svelland Capital. Hun ser en annen strategi fra Opec-stormaktene, som nå prioriterer pris fremfor volum.

– Opec vil ikke forfølge en volumkrig mot USA og presse ned prisene ned til det laveste «break-even»-nivået, som er den strategien vi observerte under Covid og under skiferboomen.

Wiggen tror Opec vil lykkes med balansering av markedet, der målet vil være en stabil oljepris på minst 80 dollar. På kort sikt ser hun betydelig oppside til dagens pris på 90 dollar.

– Opec har spesifikke mål for økning av ledig kapasitet til 2035-2040, som viser hvor lenge de tror det vil være nødvendig å kontrollere oppsiden, sier Wiggen.

Nadia Wiggen begynte nylig hos Tor Svellands hedgefond Svelland Capital, som hovedsakelig investerer i råvarer og energi.

Wiggen mener det er blitt tydeligere og tydeligere at de store oljeselskapene nå fører en helt annen kapitaldisiplin, der utbytter og tilbakekjøp av aksjer prioriteres fremfor store investeringer.

– Industrien har endret seg. Det er ikke volum som imponerer investorene lenger, men heller lønnsomme virksomheter og god aksjonærpolitikk. Oljeselskapene går sakte frem, og jeg tror derfor vi ikke vil se de store overinvesteringene som har forårsaket tidligere kollapser.

– Vi ser denne strategien på tvers av alle de største oljeselskapene, børsnoterte skiferoljeprodusenter – til og med Saudi Aramco, sier Wiggen, som mener privateiede skiferoljeaktører ikke vil kunne vippe balansen.

– Svaret er ja

I oljebransjen er det en utbredt oppfatning om at det har vært investert for lite helt siden 2014. Det mener Rystad er feil.

Samlede investeringer har unektelig gått kraftig ned, men det mener Rystad kan forklares med betydelig deflasjon på innsatsfaktorer innen oljesektoren. Antall brønner har også falt, men ifølge Rystad bores det nå mye lengre og mer produktive brønner enn før, mens prisen per brønn fortsatt er den samme.

– For ti år siden produserte en gjennomsnittlig skiferoljebrønn rundt 170 fat daglig året etter at den ble boret, mens de nå produserer tre ganger så mye til den samme prisen. Du får mer produksjon ut av den samme dollaren. Innen seismikk har investeringene reelt gått kraftig ned, fordi selskapene ser mindre behov for olje langt frem i tid, sier Rystad.

IEA anslår at oljeetterspørselen nå er på rekordhøye nivåer, men Rystad tror fortsatt «peak oil» vil nås om noen få år, hovedsakelig drevet av omstilling til elektriske kjøretøy. Av en global oljeetterspørsel på litt over 100 millioner fat, står personbiler for 26 millioner og lastebiler for 18 millioner.

– Elbiler utgjør nå 18–19 prosent av nysalg på verdensmarkedet, og vil utgjøre over 20 prosent neste år. Det er raskere enn vi og andre antok for ett år siden. Oslo har verdens høyeste elbil-andel med rundt 44 prosent av flåten, og her har etterspørselen gått ned med 50 prosent. Det er test-markedet, og viser en tydelig «demand destruction».

Demand destruction, eller etterspørselsødeleggelse på norsk, innebærer at etterspørselen faller som følge av en periode med høye priser eller begrenset tilbud.

– Finnes det nok mineraler til at dette kan gjennomføres over store deler av verden?

– Svaret er ja. Litium er det mineralet vi trenger mest av, og der vil man kunne tidoble produksjonen innen ti år, ved hjelp av nye og bedre utvinningsmetoder. Du kan lage tilsvarende historier rundt kobber og nikkel.

Wiggen er mer skeptisk til hvor raskt elbilmarkedet kan vokse. Hun viser til at Kina har rekordhøy oljeetterspørsel og -import, samtidig som elbil-salgsveksten avtar og landet sliter med overkapasitet av batterier.

Wiggen ser ikke for seg at oljeetterspørselen vil toppe ut om noen år og deretter falle gradvis og markant, men heller at etterspørselen vil legge seg på et høyt og stabilt nivå – som et slags platå.

– Når makroøkonomien stabiliserer seg, venter vi at oljeetterspørselen vil stige ytterligere. Betydelige investeringer innen olje, som krever høye og stabile priser, vil være nødvendige selv med energiomstillingen, sier Wiggen.