For det brasilianske oljeselskapet Seacrest Petroleo har børsnoteringen i Oslo vært alt annet enn en rolig affære.

Etter en prising av aksjen milevis unna verdivurderingene på forhånd og nedgradering fra hovedlisten, kommer det dårlige nyheter fra Brasil torsdag som fører til at aksjen stuper – bare en uke etter at handelen startet.

Selskapet meldte før børsåpning torsdag at den brasilianske regjeringen har bedt det statskontrollerte oljeselskapet Petrobras sette alle eiendelssalg på vent i 90 dager mens energipolitikken i landet utredes. Det kan føre til at Seacrests kjøp av oljefelter i Norte Capixaba-området av nettopp Petrobras blir utsatt, advarer selskapet i en melding.

Det er her Seacrest har over 60 prosent av sine reserver, gitt at transaksjonen blir fullført. Torsdag raste aksjen nesten 20 prosent, og var fortsatt ned nesten 15 prosent litt etter klokken 14:30.

Turbulent notering

Det priser selskapet til omtrent tre milliarder kroner. Det er langt unna de luftigste verdivurderingene som kom i forkant av børsnoteringen. Sparebank 1 Markets, som var en av tilretteleggerne sammen med Pareto Secutities og ABG Sundal Collier, opererte med en «fair equity value» på 1,5-2,1 milliarder dollar, altså mellom 16 og 22 milliarder kroner.

Det skal understrekes at det spennet er basert på flere forskjellige metoder, og at meglerhuset i sin analyse understreket at de fundamentale verdiene det mener finnes i selskapet, ikke nødvendigvis vil samsvare med hva aksjen vil handles til i markedet. Analytiker Teodor Sveen-Nilsen har ikke anledning til å kommentere selskapet, gitt rollen til Sparebank 1 Markets.

Selve noteringen og emisjonen på 2,7 milliarder kroner som fulgte med, ble turbulente saker.

Salget av nye aksjer ble først priset til ti kroner per stykk. Men selv om det ble overtegnet på denne prisen, ble den senere redusert til seks kroner for å få inn flere langsiktige aksjonærer. Så ble det klart at selskapet ikke møtte kriteriene for å bli notert på hovedlisten, og at det i stedet ble lavterskelbørsen Euronext Expand.

Siden børsnoteringen på seks kroner for en uke siden, har aksjen falt over 20 prosent.

Det største fallet skyldes altså denne ukens nyhet om at Petrobras-transaksjoner skal settes på hold i Brasil, etter at den nye regjeringen til president Luiz Inácio Lula da Silva altså bestemte å gjennomgå landets energipolitikk. Tidligere denne uken kom det også melding om en ny, midlertidig skatt på oljeeksport fra landet.

Ser man på selskapets prospekt som ble publisert før børsnoteringen, gjøres det rede for en rekke risikofaktorer investorene skal sette seg inn i, blant annet når det gjelder Norte Capixaba-transaksjonen, som etter planen skulle fullføres i februar. Petrobras har solgt eiendeler i stor stil de siste årene, blant annet til norske Equinor, men programmet er «kontroversielt i den brasilianske kongressen, og har fra tid til annen blitt utfordret i brasilianske domstoler,» skriver Seacrest i prospektet. «Det finnes ingen garanti for at vilkårene for fullføring vil bli møtt i tide, eller overhodet,» fortsetter selskapet.

Tidlig i januar skrev blant andre Bloomberg en artikkel om at Lulas overgangsteam ønsket å stoppe Petrobras-salg, men spesifikt på gass og raffinerikapasitet.

– Godt dekket i prospektet

Seacrests norske finansdirektør Torgeir Dagsleth understreker at ukens nyheter fra Brasil kom som en overraskelse, både på selskapet og markedet.

– Når vi ikke visste om det, kunne ikke aksjonærene vite om det, sier han.

– Det er vel sånn markedet reagerer på denne typen nyheter og usikkerhet. Det er ikke så uvanlig det.

– Er denne typen politisk risiko belyst tilstrekkelig i forkant?

– Ja, det vil jeg si. Det er godt dekket i prospektet.

Seacrest har fortsatt fått noen formell beskjed fra Petrobras om at deres transaksjon er satt på vent. Fristen for sluttføring er automatisk skjøvet ut til 23. august, og arbeidet fortsetter. Driften i Cricaré-området, som Seacrest har kjøpt av Petrobras, er heller ikke påvirket, ei heller selskapets finansielle forpliktelser.

Blant de største aksjonærene i Seacrest er Mercuria Energy Group, som tok en stor jafs av emisjonen og eier 30 prosent.

