Det er gode tider for oljeselskapene – så også for sjefene deres.

Denne uken har både Shell og BP lagt frem sine årsrapporter, og lønnsutbetalingene til toppsjefene i to av Europas og verdens største oljeselskaper gikk i fjor i taket.

Fredag ble det kjent at BP-sjef Bernard Looney fikk ti millioner pund i total kompensasjon, eller omtrent 128 millioner kroner. Grunnlønnen er på 1,3 millioner pund, bonusen på 2,4 millioner, mens mesteparten er aksjer for seks millioner pund. Aksjedelen er knyttet til Looneys prestasjon de tre siste årene, etter at han ble toppsjef i 2020.

I Shell var Ben van Beurden sjef helt til slutten av 2022, og han mottok i alt 9,7 millioner pund, også den fordelt på grunnlønn, bonus og aksjer.

Ben van Beurden i Stavanger under ONS-konferansen i 2022. (Foto: Marie von Krogh) Mer...

Mens Looneys lønn mer en doblet seg fra året før, representerer van Beurdens lønn en økning på over 50 prosent.

Begge selskapene leverte rekordresultater i fjor, i likhet med den norske konkurrenten Equinor, som ligger i sjiktet under det som gjerne omtales som «Big Oil». Equinor publiserer sin årsrapport med detaljer om ledelsens avlønning 23. mars.

Har justert klimastrategi

Looneys sjefsgjerning er nok enda mer enn van Beurdens knyttet til ambisjonene han har lagt for dagen når det gjelder selskapets bidrag til det grønne skiftet. Etter at han kom inn som sjef, satte han det som er blitt omtalt som bransjens kanskje aller mest ambisiøse klimamål. Blant annet gikk BP så langt som å legge opp til en nedgang på 40 prosent i olje- og gassproduksjonen 2030, sammenlignet med 2020.

Men både BP og Shell har kommet med nye toner etter et år med energikrise og skyhøye olje- og spesielt gasspriser. Forrige måned meldte BP at det skal investere mer enn det så for seg i fossilt de neste årene, og at nedgangen til 2030 blir på 25 prosent. Nylig røpte Shells nye sjef Wael Sawan at selskapet nå revurderer egne planer om å redusere olje- og gassproduksjonen med 1–2 prosent per år frem mot 2030.

– Å kutte olje- og gassproduksjonen er ikke sunt, sa han til britiske The Times forrige uke.

I BPs årsrapport kommer det også frem at lønnen til Looney kunne vært enda høyere, men at den ble redusert, basert på sikkerhetsparametre, blant annet på grunn av fire dødsulykker i selskapet i løpet av året.

Looneys forgjenger, Bob Dudley, tjente også godt over selv det Looney fikk for 2022. Han avsluttet karrieren i BP med 10,5 millioner pund i lønn, men var oppe i hele 12,7 millioner i 2015, ifølge rapporten.