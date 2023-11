Artikkelen fortsetter under annonsen

Equinor arrangerer tirsdag sin årlige Høstkonferanse på Det Norske Teatret i Oslo sentrum. Sikkerhetsoppsettet er strengere i år enn tidligere, blant annet på grunn av flere demonstrasjoner mot olje- og gassproduksjon den siste tiden, både målrettet mot produsentene og ellers i samfunnet.

En liten strekning av Kristian IVs gate der teateret ligger er nøye kontrollert av politiet, som har biler og betjenter i hver ende, samt rett foran teateret. I tillegg er det et slusesystem før inngangen til selve teateret. Ingen av disse tiltakene har vært vanlige på konferansen tidligere.

Utenfor Equinors høstkonferanse før åpning tirsdag morgen. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

– Vi har ingen konkrete trusler eller indikasjoner, men det har vært økt aktivisme rundt energikonferanser de senere årene. Dette er et føre var-tiltak, sier talsperson Rikke Høistad Sjøberg til DN.

– Frykter dere ikke at det kan komme kritikk for at dere ikke tillater legitime demonstrasjoner?

– Nei, varslede demonstrasjoner i lovlige former støtter vi. Vi er for at vi skal ha en debatt, også høylytt, om energiomstillingen. Men sikkerheten til deltagerne, og aktivistene, er viktig for oss.

Det var likevel noen demonstranter fra Extinction Rebellion som kom seg frem til slusene og fikk hengt opp et banner, ifølge Aftenposten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Konferansen startet noe forsinket, men det skyldtes at det var full sal og tok litt tid å få alle inn, opplyser Equinor.

Det var demonstrasjoner også i fjor, og da ble noen av demonstrantene arrestert.

– Har det som skjedde i fjor spilt inn?

– Det er en helhetsvurdering. Men vi har sett noen demonstrasjoner på andre konferanser, sier Sjøberg.

– I utgangspunktet tenker vi det er viktig at man har åpenhet for demonstrasjoner og protester. Folk som er uenige skal kunne si det høyt.

– Signaliserer dere dette nå?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er en balansegang mellom sikkerhet og det å passe på at alle som har lyst til å demonstrere og si hva de mener, får lov til det.

Det er olje- og energiminister Terje Aasland som åpner konferansen, der mange av toppene i olje- og den bredere energiindustrien er til stede. Han blir etterfulgt av sjefen for Det internasjonale energibyrået IEA, Fatih Birol, som presenterer hovedkonklusjonene i byråets World Energy Outlook, som ble publisert for noen uker siden. Equinor-sjef Anders Opedal skal også på scenen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.