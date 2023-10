Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen legger fredag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Noen av de viktigste nøkkeltallene ble lagt ut klokken 8 som vanlig, og det kommer blant annet frem at oljepengebruken økes til omtrent 410 milliarder kroner.

Regjeringen venter statlige inntekter fra petroleumsvirksomheten på 832 milliarder kroner neste år, mens forventningen for inneværende år er justert ned til 903 milliarder kroner fra et anslag på 1015 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett i vår.

Inntektene holder seg altså på historisk meget høye nivåer, men det er likevel en betydelig nedgang i forhold til ekstremåret 2022, som var preget av energikrise og krig i Ukraina. Dette var også et år der både norske myndigheter og operatørselskapene på norsk sokkel presset gassproduksjonen til det maksimale for å møte etterspørselen i det europeiske markedet. Da var statens oljeinntekter på 1285 milliarder kroner, ifølge revidert budsjett.

Store avsetninger i Oljefondet

Siden i vår har spesielt gassproduksjonen på norsk sokkel ligget godt under de offisielle prognosene, blant annet på grunn av vedlikehold og uplanlagte hendelser som har ført til nedstengninger.

Anslaget for statens netto kontantstrøm omfatter skatter og avgifter fra selskapene, statens egen produksjon gjennom sine eiendeler i olje- og gassfelt, og utbyttene fra 67 prosent statseide Equinor.

– Petroleumsvirksomheten i Norge skaper store verdier for landet og bidrar til å dekke verdens, og ikke minst Europas, grunnleggende behov for energi. De store inntektene fra petroleumsvirksomheten kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

At petroleumsinntektene til staten fortsatt er på et svært høyt nivå, gjenspeiles i de ventede overføringene til Oljefondet. Trekker man fra oljepengene som skal brukes løpende over statsbudsjettet, altså det oljekorrigerte underskuddet før strukturelle justeringer, vil fondet sitte igjen med en netto overføring på 496 milliarder kroner.

Dette er også et historisk høyt nivå, men blekner i forhold til de over 1000 milliardene fondet fikk overført i fjor.

