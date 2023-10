Artikkelen fortsetter under annonsen

Over et halvt århundre med gnisninger øst i Middelhavet eskalerte plutselig i helgen, da Gaza-baserte Hamas gikk til et overraskende angrep på Israel lørdag. I ettermiddagstimene mandag norsk tid var flere hundre personer bekreftet døde som følge av kampene som er inne i sin tredje dag.

Finansmarkedene reagerte umiddelbart på hendelsen. Oljeprisen skjøt rett opp over fire prosent, mens trygge havner som gull, dollar og yen steg. Børsene i Midtøsten reagerte alle med fall på angrepet, som blir beskrevet som den verste hendelsen i konflikten mellom Israel og Palestina på 50 år.

– Det har vært mange hendelser mellom Israel og Palestina gjennom årene, men det som skjedde i helgen kan nesten bare sammenlignes med jom kippur-krigen i 1973, sier Akers sjeføkonom Torbjørn Kjus.

Hamas' angrep på Israel Hamas' angrep på Israel lørdag 7. oktober er det største og blodigste siden Jom Kippur-krigen, som startet nøyaktig 50 år og én dag tidligere.

Flere tusen raketter ble skutt mot Israel fra Gazastripen. Flere hundre Hamas-soldater tok seg inn i Israel på motorsykkel, med bil, paraglider, båt og motorseilfly.

De angrep flere kibbutzer og et utendørs raveparty med flere hundre unge israelere ved kibbutzen Re'im. 260 drepte er funnet på festivalområdet, ifølge avisen Haaretz.

Sivile er også funnet skutt og drept i gatene i blant annet Sderot, Gevim og Zikim.

Bilder spredt i sosiale medier viser angivelig Hamas-soldater som drar livløse israelske soldater og sivile fanger gjennom gatene.

Israels sikkerhetskabinett erklærte lørdag at landet er i krig.

Jokeren Iran

Hamas' angrep vekket også umiddelbare reaksjoner fra verdens stormakter. FN, India og Vesten har fordømt eskaleringen, mens Russland, Kina og Saudi-Arabia er blant de som har bedt om våpenhvile og nedtrapping.

Iran støtter palestinernes rett til selvforsvar. Det er nettopp dette landet som kan vise seg å bli en slags joker fremover.

– Iran ser ut til å ha vært involvert i planleggingen. Hamas og Hizbollah har nesten garantert måttet gå gjennom Iran for å få til dette, noe som er grunnen til at oljemarkedet responderer. Man kan tenke seg en del scenarioer som involverer Iran. Det er nærliggende å tro at sanksjonene mot landet strammes til. USA er nødt til å støtte Israel, som vi ser at de gjør allerede. Det blir et massivt press på Biden-administrasjonen for å følge opp disse, særlig de som går på produksjon og eksport av olje, sier Kjus.

Blinken: – Vi vet at Iran har hatt et langt forhold til Hamas USAs utenriksminister Antony Blinken sier merikanske myndigheter undersøker meldinger om at amerikanere er drept. Blinken sier de ikke har sett noe som tyder på at Iran er involvert, trass i at det er nære bånd mellom Iran og Hamas. 01:32 Publisert: 08.10.23 — 05:27

Allerede på dag tre svirrer spørsmålene om hva som skjer videre. Dersom Israel skulle gå til handling direkte mot Iran vil det utvilsomt få konsekvenser for verdens oljemarked, understreker sjeføkonomen.

– Hvis skruen blir strammet til ytterligere, er det god sannsynlighet for at oljeprisen stiger. Spørsmålet er hva man tør å gjøre. USA ønsker ikke høyere oljepris, samtidig som Israel-vennlige internt i landet vil legge hardt press på administrasjonen. Det er et vrient dilemma.

Oljeeksporten fra Iran har nemlig sett et markant oppsving så langt i 2023, til tross for sanksjoner som Biden-administrasjonen har fått kritikk for å være slepphendte med.

I august skrev Reuters at landets oljeproduksjon nådde 3,15 millioner fat per dag, det høyeste nivået siden 2018. Blant Irans handelspartnere er Kina og Russland.

– Hvis dette reverseres blir det mindre olje til Kina, som da må gå andre steder, for eksempel til USA. Der har de sine egne utfordringer med strategiske oljelagre som er blitt trukket mye ned, sier Kjus.

Massive lidelser

Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker i SEB, uttalte til DN mandag at man må se bevegelsen i oljeprisen i et større perspektiv.

SEBs sjefanalytiker Bjarne Schieldrop. (Foto: Øyvind Elvsborg) Mer...

– Prisene har falt tydelig siden slutten av september. Sånn sett var markedet godt posisjonert for et solid «rebound» hvis noe skulle skje. Man kan se på det som skjedde i helgen som en katalysator, sa han.

Schieldrop påpeker at geopolitiske risikopremier historisk sett ikke har lang levetid, med mindre det er kombinert med et tap av produksjon. Sistnevnte ikke et tema i dette tilfellet, all den tid Israel eller Palestina ikke er oljeproduserende land.

Også han trakk frem Iran som en nøkkel.

– Spørsmålet er om det blir en politisk reaksjon, i form av for eksempel ytterligere kutt i produksjonen eller eksporten. Vi vet at Russland støtter Iran, og man kan lage et scenario der førstnevnte kutter kraftig i eksporten og får Iran med på notene. Det vil kunne gi en kraftig negativ utvikling i form av høyere oljepris.

Kjus i Aker mener det er vanskelig å skulle si noe om bevegelsen i oljeprisen mandag blir kortsiktig. Bakgrunnen for det, er at helgens angrep står nesten uten sammenligninger de siste 50 årene.

– Israel må i dette tilfellet inn på bakken i Gaza, og vi leser allerede om stans av vanntilførsel. Det kommer til å føre til massive lidelser. Dette er ikke noe som vil gå over med det første, noe som gjør det vanskelig å si hvor lenge prispremien kan vare denne gangen. Siden dette ikke er sammenlignbart med noe annet de siste 50 årene er det en uforutsigbar situasjon.

– Samtidig er ikke «base case» et voldsomt prisløft, slik vi så i 1973. Da hadde Saudi-Arabia et embargo som de ikke vil gå med på nå, legger han til.

DNB Markets-analytiker Helge André Martinsen skrev i en kommentar at meglerhuset venter begrenset påvirkning på global olje- og gassproduksjon som følge av konflikten, og dermed en begrenset innvirkning på oljeprisen.

I likhet med Schieldrop påpekte han at bevegelsene mandag i hovedsak kommer som følge av en reversjon av utviklingen den siste tiden.

– Angrepet på Israel er likevel en geopolitisk hendelse som har potensial til å eskalere. Frykten vil kunne hjelpe oljeprisen med å stabilisere seg etter forrige ukes «sell-off».