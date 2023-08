Artikkelen fortsetter under annonsen

Oljeselskapet Vår Energi kom fredag morgen med en overraskende melding om sjefsbytte. Etter to år som toppsjef går Torger Rød ned et nivå til driftsdirektør, og blir erstattet av briten Nick Walker. Den nye sjefen er godt kjent på norsk sokkel: Han jobbet syv år i Lundin Energy, og var den siste perioden toppsjef frem til selskapet ble kjøpt opp av Aker BP i en giganttransaksjon i 2022.

Men Vår er sparsommelig med detaljer i meldingen. Hverken Walker, Rød eller styreleder Thorhild Widvey er tilgjengelige for pressen fredag, sier kommunikasjonssjef Andreas Wulff. Han har heller ikke noen informasjon om Walkers lønn.

– Vi får komme tilbake til dette og andre spørsmål på et senere tidspunkt etter at han har tiltrådt, sier han.

Men ting kan tyde på Walker, som tar over 5. september, trolig ikke er en billig signering.

Fikk oppkjøpsbonus

I sitt eneste hele år som sjef i Lundin tjente han 3,7 millioner dollar, som tilsvarer over 31 millioner kroner med den gjennomsnittlige valutakursen Norges Bank oppgir for 2021. Det skal sies at den pakken fikk et betydelig løft av at et flerårig aksjeprogram ble realisert akkurat det året. Men vanlig lønn og bonus var likevel på komfortable to millioner dollar.

I 2022, da Walker var sjef frem til Aker BPs overtagelse av Lundins norske oljevirksomhet 30. juni, var lønnen betydelig lavere, med knappe 600.000 dollar. Det er ingen spor etter bonus eller aksjeprogram i årsrapporten til Lundins etterfølger Orrön, som beholdt selskapets fornybar-eiendeler og fortsatt er børsnotert i Sverige.

Men Walker fikk i tillegg sin del av en klekkelig bonus som gikk til Lundin-ledelsen i forbindelse med Aker BP-transaksjonen. Totalen var på 28 millioner dollar – over 250 millioner kroner da den ble kjent julen 2021.

Det var såpass høyt at Aker BPs styreleder Øyvind Eriksen vedgikk at opplegget var litt «unorsk», og presiserte at det var Lundin som dekket bonusen. Hva lederne i selskapet fikk individuelt, opplyses ikke i årsrapporten til Orrön.

Nick Walker sammen med Øyvind Eriksen dagen Aker BP kunngjorde oppkjøpet av Lundin Energy. (Foto: Per Thrana)

– Rockestjerne

Det er ikke bare journalister som er opptatt av lederlønn. Også analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets påpeker i et notat til kundene sine fredag at dette foreløpig ikke er kjent.

Walker er ingen hvem som helst i oljebransjen, understreker Sveen-Nilsen. Han trekker frem Lundins suksess på norsk sokkel, som Walker som driftsdirektør var en viktig del av fra 2015. Det var i denne perioden Lundin omsatte den sagnomsuste letesuksessen, med funn som Johan Sverdrup og Edvard Grieg, til inntekter fra produksjon og heftig avkastning for aksjonærene.

– Han er så nær en rockestjerne du kommer i oljebransjen, sier analytikeren.

Sveen-Nilsen påpeker at Walker ble rik etter Aker BP-dealen og egentlig ikke trenger å jobbe mer.

«Slik vi kjenner Nick, og som de fleste toppidrettsutøvere, har han den indre motivasjonen til å prestere på toppnivå. Han er trolig motivert av resultater, ikke kontanter. Likevel tror vi at kompensasjonspakken er viktig for prestasjonene de neste årene,» skriver han, og tipper pakken til en viss grad vil være knyttet til aksjonærenes avkastning.

Nettopp på aksjonærsiden er det mye å hente for oljeselskaper som opererer på norsk sokkel, påpeker en kilde med god kjennskap til disse selskapenes forhold til kapitalmarkedene. Vedkommende mener Lundin var flinkere enn de fleste til å tiltrekke seg internasjonale investorer med argumenter som forholdsvis lave CO 2 -utslipp i forhold til verdensgjennomsnittet. Sveen-Nilsen mener utnevnelsen kan styrke aksjekursen.

I 2021 sa Walker til DN at han mente Lundins oljelaster fra Sverdrup, som selskapet fikk sertifisert som karbonnøytrale i produksjonsfasen takket være kraft fra land og CO 2 -kompensasjon ved planting av trær, ville kunne selges til en premie i markedet med tid og stunder.

Vår-aksjen steg 1,6 prosent midt på dagen fredag.

Aker BP-rival

Walkers forgjenger Rød hadde i 2022 en fastlønn på i underkant av syv millioner kroner. Med dobbel bonus forbundet med børsnoteringen av selskapet i fjor, fikk han en total kompensasjon på 16 millioner. Deler av den er i aksjer som ikke kan selges på en stund.

Den best betalte oljesjefen i Norge er imidlertid mannen som nå råder over virksomheten Walker ledet før, nemlig Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik. Også han fikk effekten av et aksjeprogram og håvet inn 42 millioner kroner i fjor.

Hersvik og Walker skal nå lede Norges henholdsvis andre og tredje største oljeselskap, bak kjempen Equinor. Vår kunngjorde nylig oppkjøpet av Neptune Energys norske virksomhet, men selv etter at den er fullført vil det fortsatt være et stykke opp til Aker BPs nesten halve million fat per dag. Vår har et mål om å passere 350.000 fat i 2025.

– Jeg har fulgt selskapet tett de senere årene og er imponert over utviklingen, sier Walker i fredagens melding.

– Jeg ser frem til å lede selskapet gjennom den neste vekstfasen, og levere på selskapets strategi, som forblir uendret.

Lederskiftet er gjort for å «møte nye muligheter», heter det. Styreleder Widvey er «svært glad» for å ansette Walker, og samtidig beholde Rød:

– Torger Rød har ledet selskapet gjennom en transformasjonsfase og har oppnådd sterke operasjonelle og finansielle resultater, som inkluderer en svært vellykket børsnotering, det nevnte oppkjøpet av Neptune Norge, og styrking av organisasjon, for å nevne noe, samtidig som han har levert på strategiske mål.

Rød selv er ikke sitert i meldingen.

Etter to år som toppsjef går Torger Rød ned et nivå til driftsdirektør. (Foto: Elin Høyland)

Vår Energi fikk seg en kraftig opptur i månedene etter børsdebuten i februar 2022, med en oppgang på nesten 70 prosent det første knappe halvåret. Den foreløpige kurstoppen ble nådd i fjor sommer på 39,24 kroner. Siden den gang er aksjen ned mer enn 20 prosent, etter at olje- og spesielt gassprisene har falt kraftig fra de høye nivåene etter Russlands invasjon av Ukraina i fjor.

Rød tok over som konsernsjef i juni 2021, da Kristin Kragseth gikk til toppjobben i Petoro. Han var da en av flere ledere som forlot Equinor etter at Anders Opedal kom inn som toppsjef sent i 2020. Flere av dem gikk til systemet rundt Hitecvision, det Stavanger-baserte oppkjøpsfondet som har bygget opp Vår Energi. Hitec er fortsatt nest største eier i Vår, som domineres av Eni etter at den norske virksomheten til det italienske energikonsernet ble fusjonert inn.