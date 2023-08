Artikkelen fortsetter under annonsen

Torger Rød er ferdig som konsernsjef i olje- og gasselskapet Vår Energi, fremgår det av en melding fredag morgen.

Han går over i rollen som COO, eller driftsdirektør på norsk, og blir erstattet av briten Nick Walker.

– Vi er veldig fornøyd med å kunngjøre at Nick kommer inn som konsernsjef, og samtidig at Torger går over i sin nye rolle, sier styreleder Thorhild Widvey i en børsmelding.

I meldingen, som for øvrig har den innbydende tittelen «Vår Energi styrker ledelsen for å bekrefte sine strategiske ambisjoner», viser selskapet til at det nylige oppkjøpet av Neptune Energy vil akselerere Vår Energis posisjon som et ledende lete- og produksjonsselskap på norsk sokkel.

Rød er selv ikke sitert i meldingen.

Henter tidligere Lundin-sjef

Walker var konsernsjef i Lundin Energy mellom januar 2021 og frem til midten av 2022 da det svenske selskapet ble kjøpt av Aker BP. Briten startet karrieren i BP.

– Jeg har fulgt den imponerende utviklingen i Vår Energi de seneste årene og har stor respekt for det man har bygget opp. Jeg er glad for å få muligheten til å lede selskapet videre, sier han i meldingen.

Han tar formelt over rollen som konsernsjef i Vår Energi 5. september, altså om to uker.

Widvey er full av lovord om Rød når han nå går av som toppsjef.

– Torger har ledet selskapet gjennom en transformativ fase og har oppnådd sterke operasjonelle og finansielle resultater, inkludert en meget vellykket børsnotering, sier hun.

– Rockestjerne

– Veldig bullish, sier analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets om sjefsbyttet i Vår Energi.

Han sier Walker er godt kjent fra sin tid som sjef for Lundin Energy og driftsdirektør i Africa Oil.

– Han er så nær en rockestjerne du kommer i oljebransjen, sier han, og viser til at aksjekursen i Lundin i perioden 2021–2022 hadde en industriledende avkastning.

Sveen-Nilsen tror utnevnelsen vil kunne gjøre Vår Energi mer attraktivt blant internasjonale investorer og over tid redusere rabatten til verdijustert egenkapital.

Også analytiker Oddvar Bjørgan er positiv til ansettelsen, og tror sjefsbyttet vil bli godt mottatt i finansmarkedet.

– Vårt inntrykk er at Walker er svært kompetent og han har i tillegg et godt rykte blant internasjonale investorer. Vi kjenner alle til suksesshistorien som var Lundin og Walker spilte en viktig rolle i utviklingen de siste årene, skriver han i en analyse.

Vår Energi-aksjen stiger en snau prosent på Oslo Børs cirka ti minutter inn i handelen fredag.

Siden 2021

Rød ledet altså Vår Energi gjennom børsnoteringsprosessen og den påfølgende markedsdebuten som fant sted i starten av 2022. Noteringen av oljeselskapet ble en av fjorårets største.

Rød tok over som konsernsjef i Vår Energi i januar 2021, da Kristin Kragseth gikk til toppjobben i Petoro. Han var da en av flere ledere som forsvant fra Equinor etter at Anders Opedal kom inn som toppsjef sent i 2020. Flere av dem gikk til systemet til Hitecvision, det Stavanger-baserte oppkjøpsfondet som har bygget opp Vår Energi. Hitec er fortsatt nest største eier i Vår, som domineres av Eni etter at den norske virksomheten til det italienske energikonsernet ble fusjonert inn.

Da Vår Energis årsrapport for 2022 ble publisert i slutten av mars i år fremgikk det at Rød fikk dobbel bonus for fjoråret etter børsnoteringen. Det ga ham en samlet lønnspakke på 16 millioner kroner.

Bonusene var varslet i prospektet investorene fikk i februar 2022. Der sto det at den tilsvarer 50 prosent av Røds fastlønn, og at beløpet etter skatt skal investeres i kjøp av aksjer i forbindelse med børsnoteringen.

I store perioder gjennom fjoråret så dette ut som en svært god investering, men aksjen har falt med råvareprisene i høst og i år, og ligger nå omtrent ti prosent under noteringskursen. Rød må uansett sitte på aksjene i et snaut år til, på grunn av en såkalt lock up-avtale.

Utbytter en masse

Vår Energi fikk seg en kraftig opptur i månedene etter børsdebuten, med en oppgang på nesten 70 prosent det første knappe halvåret. Den foreløpige kurstoppen ble nådd i juni 2022, da aksjen nådde 39,24 kroner. Siden den gang er aksjen ned 23 prosent.

Imidlertid er det blitt utbetalt flere milliarder kroner i utbytter til aksjonærene i løpet av de siste to årene, senest over to milliarder kroner for andre kvartal i år.

I andre kvartal fikk Vår et resultat før skatt på 701 millioner dollar av inntekter på 1,4 milliarder dollar.

Som i første kvartal falt resultatet nok en gang målt mot fjoråret. Dette er imidlertid ikke veldig overraskende, da Russlands invasjon av Ukraina som kjent sendte råvareprisene til himmels. Imidlertid falt både inntekter og resultat markant også fra første kvartal i år, noe Vår i hovedsak tilskrev lavere råvarepriser.

