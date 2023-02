Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges tredje største oljeselskap, Vår Energi, legger torsdag frem sin fjerdekvartalsrapport, samtidig som det kommer med en oppdatering om strategien fremover – på dagen ett år etter at selskapet gikk på børs.

Driftsresultat på 1,53 milliarder dollar i kvartalet, eller 15,6 milliarder kroner, var omtrent på linje med forventningene til analytikerne. Både kvartalet og året sett under ett fortoner seg som for de fleste oljeselskapene, med et betydelig inntjeningshopp takket være høyere olje- og spesielt gasspriser. Driftsresultatet i fjerde kvartal er opp mer enn 20 prosent på et år, mens resultatet etter skatt er godt over fordoblet.

Vil opprettholde produksjonen

Det markedet trolig er mer opptatt av torsdag, er hva selskapet sier om fremtiden – og hva investorene kan vente i utbytte.

Vår gjentar planene om å øke produksjonen fra omtrent 220.000 fat oljeekvivalenter per dag til mer enn 350.000 innen 2025, altså en økning på mer enn 50 prosent. Målet er også å opprettholde dette nivået i tiden etter, sier selskapet nå.

Toppsjef Torger Rød vil ikke være helt spesifikk på produksjonstall, men sier til DN at «ambisjonen» er å opprettholde det samme nivået frem mot 2030.

– Vi har et ønske om å ha verdiskaping med skala, med stort volum. Og det er det vi kommer til å jobbe for, å holde produksjonen høyt også etter 2025 og mot 2030, sier han etter en pressekonferanse i Oslo torsdag morgen.

I rapporten kommer det frem at Vår kommer til å betale 300 millioner dollar i utbytte til aksjonærene for fjerde kvartal slik selskapet tidligere hadde indikert, og vil så redusere utbyttet noe, til 270 millioner kvartalet etter, heter det i meldingen.

Målet er imidlertid å dele ut omtrent 30 prosent av kontantstrømmen fra driften etter skatt i utbytte i hele 2023, og det er øvre del av spennet selskapet tidligere har operert med på 20–30 prosent. Med 270 millioner i fire kvartaler, ville også utbytte for 2023 ende på samme nivå som 2022.

Det fikk Rød til å si under pressekonferansen at han hadde merket seg at «noen sier at vi på en måte reduserer utbyttet.»

– Jeg ser på det helt motsatt. Vi har økt utbyttet for første kvartal 2023 i forhold til første kvartal 2022, faktisk med 20 prosent, sier han, og legger til at det representerer 14 prosent av markedsverdien til selskapet på årsbasis.

– Hvis du skulle tippe, blir utbyttet høyere i 2023 enn 2022?

– Jeg vil ikke tippe, det avhenger for mye av flere faktorer, sier han, og peker blant annet på at kontantstrømmen til selskapet vil variere.

Positiv til utbytte

Markedet ser ut til å ta budskapet greit imot, med en svak oppgang på Oslo Børs på 0,6 prosent tre kvarter inn i handelen.

Analytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie sier i et notat at han hadde håpet på samme utbyttenivå som for fjerde kvartal, men at det ikke er overraskende med en liten nedgang gitt lavere gasspriser.

Sparebank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen er i sum fornøyd med utbytteanslaget for inneværende år.

– Før eventuelle endringer tilsvarer det et utbytte på rundt 44 cent per aksje for hele året, eller rundt 14 prosent i utbytteavkastning, skriver han i en analyse.

Han mener aksjen har en attraktiv prising på dagens nivå på 30,75 kroner per aksje.

– Med utsikter til en produksjonsvekst på 50 prosent de neste årene, mener vi at den nåværende aksjekursen er et godt inngangspunkt. Det er mange negative bidragsytere som er priset inn for øyeblikket, skriver Sveen-Nilsen.

Produksjonen på stedet hvil i 2023

I inneværende år ligger det ikke an til noe umiddelbart hopp i produksjonen: Selskapet anslår at produksjonen i 2023 blir på mellom 210.000 og 230.000 fat per dag. Veksten fremover skyldes blant annet Balder X-prosjektet i Nordsjøen, men her er det kommet kostnadssprekker og utsettelser. Oppstart ble i fjor utsatt til tredje kvartal 2024, og «prosjektkompleksitet» er fortsatt en utfordring, heter det i torsdagens rapport.

– Risikoen er redusert, men det er ikke risikofritt, sier Rød på en pressekonferanse torsdag morgen.

Vår er resultatet av en av de største sammenslåingene som kom i kjølvannet av oljepriskrisen i 2014-2015, mellom den norske virksomheten til energiganten Eni og oljeselskapet Point Resources, som ble bygget opp av det Stavanger-baserte oppkjøpsfondet Hitecvision.

I en serie transaksjoner både før og etter at Eni ble en del av selskapet, kjøpte det blant annet opp hele virksomheten til den amerikanske kjempen ExxonMobil.

Vår ble børsnotert for nøyaktig et år siden, og både Eni og Hitecvision reduserte da sitt eierskap noe. I et nytt og mye omtalt nedsalg før sommeren i fjor, solgte spesielt Hitecvision seg betraktelig ned, etter at aksjeprisen hadde økt.

Andre aksjonærer reagerte på at tilretteleggerne i børsnoteringen hadde gitt dispensasjon fra en såkalt lockup-avtale som egentlig utelukket salg før en senere dato. Eni eier 63 prosent av selskapet, og Hitecvision 21 prosent.

Det er kun Equinor og Kjell Inge Røkkes Aker BP, som slukte Lundin Energys norske virksomhet i fjor, som produserer mer enn Vår per i dag, hvis man ser bort fra statlige Petoro som ikke er et operatørselskap.

Vår planlegger å delta i åtte letebrønner i 2023, omtrent like mange som i fjor.