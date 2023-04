Artikkelen fortsetter under annonsen

Vår Energi, Norges tredje største oljeselskap, fikk i første kvartal et driftsresultat på 1,432 milliarder dollar, eller 15,2 milliarder kroner etter dagens kurs. Det er en nedgang på nesten 18 prosent i forhold til samme periode i 2022, en konsekvens av lavere produksjon og oljepriser.

På forhånd forventet analytikerne i gjennomsnitt et driftsresultat på 1,46 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Vår vil betale ut 270 millioner dollar i utbytte til aksjonærene for første kvartal, akkurat som selskapet lovet i februar. I mandagens melding kommer det frem at selskapet anslår samme nivå på utbyttet neste kvartal også. Målet om å dele ut 30 prosent av kontantstrømmen fra driften etter skatt i år, i øvre ende av et spenn selskapet har satt, gjentas.

– Når vi setter utbyttet, gjør vi både en kvartalsmessig vurdering, der vi ser på det rådende makrobildet og vår egen prestasjon, og en vurdering som går gjennom hele syklusen. Hvis alle ting er noenlunde likt, så ser vi for oss at vi ikke endrer stort på utbyttet i tiden fremover, sier Vår-sjef Torger Rød til DN.

Vår Energi, resultat per 1. kvartal (i millioner USD) 2023 2022 Endring Omsetning 2094 2491 -15,9% Driftsresultat (ebit) 1432 1750 -18,2% Resultat før skatt 1276 1727 -26,1%

Vår-aksjen steg 6,4 prosent mandag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Øker produksjonen mot 2025

Spesielt gassprisene ga historisk høye resultater for oljeselskapene i fjor, men de begynte å falle kraftig fra slutten av året. Samtidig har Vår en betydelig andel av gassproduksjonen på fastpriser, hvilket gjør at selskapet har fått høyere priser i første kvartal enn nivået i spotmarkedet.

Det var allerede kjent at Vår fikk en produksjon på 214.000 fat oljeekvivalenter per dag i kvartalet, kraftig ned fra 242.000 i samme periode et år tidligere, men helt på linje med fjerde kvartal. Da Vår hadde kapitalmarkedsdag i februar, sa selskapet at det forventet å produsere mellom 210.000 og 230.000 fat per dag i år, mens det gjentok et langsiktig mål om å komme opp i 350.000 fat per dag innen 2025. Disse målene gjentas mandag.

Det største prosjektet dette målet hviler på, er Balder X-prosjektet i Nordsjøen. Produksjonsskipet på feltet oppgraderes, og produksjonen skal i gang i tredje kvartal 2024. Selskapet har meldt om kraftige kostnadsoverskridelser og forsinkelser tidligere, men sier i førstekvartalsrapporten at prosjektet er i rute. Det gjelder også for de andre utbyggingsprosjektene.

– Det er et godt business case, og vi ser stort potensial i området, sier Rød om Balder.

– Vi ser god lønnsomhet i prosjektet.

Da selskapet for noen dager siden opplyste om produksjonstallene for kvartalene, varslet det også om et netto valutatap på rundt 127 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,3 milliarder kroner. Det skyldes en svekkelse av kronen, som er selskapets «funksjonelle valuta», mens rentebærende gjeld er i dollar.

Eksportløsning for gass i nord

Vår Energi er sammen med giganten Equinor den største aktøren i Barentshavet. I forrige uke uttalte Rød seg positivt om en rapport som ble lagt frem av den statlige gassrøroperatøren Gassco, og som anbefaler å bygge et nytt rør fra det nordligste området på sokkelen ned til eksisterende infrastruktur lenger sør, slik at de betydelige gassvolumene som er funnet, og spesielt de som antas å fortsatt skjule seg under bakken, får eksportmuligheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Basert på det vi har lest og hørt syns vi dette høres fornuftig ut, sa Rød.

Equinor var imidlertid mer avmålt, slik det også har vært tidligere, og pekte på behovet for å finne mer ressurser. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.