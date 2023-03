Artikkelen fortsetter under annonsen

For litt over et år siden dro oljeselskapet Vår Energi i land en av de største børsnoteringene i Europa i 2022. Det tjente toppsjef Torger Rød på: I årsrapporten som publiseres torsdag kommer det frem at han fikk en egen bonus på 3,3 millioner kroner for fullføringen av denne prosessen.

Det kommer på toppen av den årlige variable lønnen på 3,2 millioner kroner, hvilket betyr at Rød enkelt fortalt fikk dobbel bonus for fjoråret. Med fastlønn på 6,6 millioner kroner og andre goder, inkludert pensjon og langsiktig aksjeprogram, kommer den totale godtgjørelsen for fjoråret på 16 millioner kroner.

Ledelsen i Vår får lønn i kroner, men rapporterer tall i dollar basert på gjennomsnittlig valutakurs gjennom året. DNs konvertering over er basert på Norges Banks offisielle kurs.

Måtte kjøpe aksjer for bonusen

Bonusen Rød får for børsnoteringen var varslet i prospektet investorene fikk i februar 2022. Her står den tilsvarer 50 prosent av Røds fastlønn, og at beløpet etter skatt skal investeres i kjøp av aksjer i forbindelse med børsnoteringen. I store perioder gjennom fjoråret så dette ut som en svært god investering, men aksjen har falt med råvareprisene i høst og i år, og ligger nå omtrent ti prosent under noteringskursen. Rød må uansett sitte på aksjene i et snaut år til, på grunn av en såkalt lock up-avtale.

I rapporten står det at Rød har snaut 108.000 aksjer i selskapet. Med dagens kurs tilsvarer det omtrent 2,7 millioner kroner.

Vår har fortsatt italienske Eni som største eier etter at det fusjonerte inn sin norske virksomhet i et selskap som ellers er bygget opp av oppkjøpsfondet Hitecvision. Selskapet er nå Norges tredje største oljeselskap.

I februar i år, på dagen ett år etter børsnoteringen, organiserte selskapet sin første kapitalmarkedsoppdatering samtidig som det la frem resultater for fjerde kvartal. Etter et år preget av sterke resultater på grunn av den tilspissede situasjonen i energimarkedene, gjentok selskapet planene om å øke produksjonen fra omtrent 220.000 fat oljeekvivalenter per dag til mer enn 350.000 innen 2025, altså en økning på mer enn 50 prosent. Målet er også å opprettholde dette nivået i tiden etter.

Rød begynte som toppsjef i Vår i juni 2021, etter å ha jobbet over 20 år i Equinor.