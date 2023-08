Artikkelen fortsetter under annonsen

I år har pilene for det meste pekt oppover i aksjemarkedet, og det nyter som vanlig det norske Oljefondet godt av.

Fondet fikk i første halvår en avkastning på 1501 milliarder kroner, eller ti prosent blank. Det var 0,23 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen, tilsvarende 33 milliarder kroner.

Fondets markedsverdi økte med 2870 milliarder kroner til 15.300 milliarder kroner. En svekket kronekurs hadde en effekt på 980 milliarder kroner, mens staten tilførte 389 milliarder kroner.

Norges Bank hadde opprinnelig planlagt å presentere halvårsrapporten under Arendalsuka klokken 09.00 onsdag formiddag. Rapporten ble ved en feil lagt ut tirsdag kveld, opplyser Norges Bank Investment Management til NTB.

– Resultatet ble lagt ut i dag ved en feil. Vi beklager. Vi legger rapporten ut nå, og så blir det pressekonferanse i morgen som planlagt, skriver kommunikasjonssjef Line Aaltvedt i Norges Bank Investment Management i en SMS til NTB.

Skrev ned eiendom

Av rapporten går det frem at aksjeinvesteringene, som utgjør over 70 prosent av fondet, fikk en avkastning på 13,7 prosent. Sterkest avkastning var innen teknologi (38,6 prosent), varige konsumvarer (20,7 prosent) og industri (15 prosent). Energiaksjene hadde svakest avkastning (0,4 prosent).

Renteinvesteringene fikk en avkastning på 2,2 prosent, mens eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på minus to prosent. Mens de noterte eiendomsinvesteringene steg 1,7 prosent, ble den unoterte porteføljen skrevet ned med 4,6 prosent.

«Den viktigste driveren til resultatet i unotert eiendom er investeringene i kontorsektoren, der spesielt de amerikanske investeringene har sett et betydelig verdifall i det første halvåret», heter det i halvårsrapporten.

Investeringene fondet har i unotert infrastruktur for fornybar energi, fikk en avkastning på minus 6,5 prosent. Det skyldes hovedsakelig lavere forventede kraftpriser. Investeringene innen infrastruktur for fornybar energi utgjør imidlertid en forsvinnende liten andel av fondet.

Tøft fjorår

Oppgangen i år følger fondets tap i fjor på hele 1637 milliarder kroner, det største i Norges Bank Investment Managements (Nbim) historie målt i kroner. 2022 var preget av stor uro i markedene, med krig i Ukraina og hyppige rentehevinger som svar på galopperende inflasjon.

Inneværende år har heller ikke vært fritt for svingninger, som da kollapsene i Silicon Valley Bank og Credit Suisse skapte stor nervøsitet i markedene. Men stort sett har det gått oppover, og svak krone har også gjort fondets verdi kunstig høy.

Oljefondssjef Nicolai Tangen har til stadighet minnet om at fondet, som investeres svært nær en referanseindeks definert av Finansdepartementet, ikke har noe sted å gjemme seg under markedsuro, og advart om at farer fortsatt truer. Ett skrekkscenario Tangen og ekspertene i fondet mener ikke kan utelukkes, er en verdensøkonomi preget av både inflasjon og stagnasjon, som kan føre til at markedsverdien faller med hele 40 prosent.