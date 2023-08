Artikkelen fortsetter under annonsen

I årets seks første måneder registrerte Oljefondet totalt 81 uønskede operasjonelle hendelser, ifølge den ferske halvårsrapporten. Det er et lavt nivå sammenlignet med tidligere år, men likevel ble den finansielle effekten langt høyere enn normalt.

Oljefondet har beregnet de finansielle effektene til 1,1 milliarder kroner, hvorav 980 millioner kroner kommer fra en enkelt hendelse. Finansielle effekter kan også være gevinster, men denne enkelthendelsen var tap.

– Den finansielle effekten er først og fremst knyttet til en alvorlig hendelse i forbindelse med en mindre feil som ble oppdaget i beregningen vår av valutaallokeringen i statsdelen av Finansdepartementets referanseindeks for obligasjonsporteføljen, som følge av at det ble benyttet feil data, skriver pressekontakt Line Aaltvedt til DN.

Oljefondet er underlagt strenge retningslinjer, der forvaltningen ikke skal avvike for mye fra en referanseindeks fastsatt av Finansdepartementet. I en stortingshøring denne våren forklarte Nicolai Tangen at regnefeilen førte til at fondet fikk en marginal overvekt av amerikanske rentepapirer relativt til globale rentepapirer, noe som senket meravkastningen fra 118 til 117 milliarder kroner.

«Selv med de beste folkene, solide systemer og gode prosesser, vil vi aldri klare å eliminere muligheten for at det skjer feil», sa Tangen.

Har økt

I perioden 2021–2023, mens Tangen har ledet fondet, er det blitt registrert finansielle effekter på litt over to milliarder kroner.

I perioden 2010–2020 var de samlede finansielle effektene på 577 millioner kroner. Den kraftige økningen har skjedd uten at antall uønskede hendelser har økt.

De finansielle effektene er summen av tap og gevinster. I 2021 ble det for eksempel gjort en feil som resulterte i en beregnet gevinst på 582 millioner kroner.

– Hendelsen oppsto på grunn av en manuell feil i porteføljestyringsprosessen for børsnoterte verdipapirer som førte til at vi ble tildelt flere aksjer i et selskap enn planlagt. Markedsprisen på de påvirkede verdipapirene beveget seg i vår favør. Flere forbedringer ble iverksatt for å redusere risikoen for at lignende hendelser skjer igjen, skriver Aaltvedt.

Tangen er kjent for å ha innført mentaltrening i Oljefondet, blant annet for å gjøre forvalterne i stand til å komme seg på bena igjen etter et tap eller en dårlig beslutning.

«Når det først skjer er vi ikke opptatt av å fordele skyld, men av å lære. Det er på den måten vi unngår å gjøre dem på nytt. Derfor er det å bygge en kultur som er basert på psykologisk trygghet noe av det viktigste vi driver med. Samtidig må vi fortsette å videreutvikle organisasjonen slik at den er tilpasset størrelsen og kompleksiteten på fondet», sa Tangen under stortingshøringen.

15.000 milliarder

I halvårsrapporten for 2023 står det at Hovedstyret i Norges Bank har bestemt at det i løpet av en tolvmånedersperiode skal være mindre enn 20 prosent sannsynlighet for at operasjonelle risikofaktorer skal føre til en finansiell effekt på 750 millioner kroner eller mer.

«I første halvår holdt den estimerte operasjonelle risikoeksponeringen seg innenfor risikotoleransen til styret. Det ble registrert 81 uønskede operasjonelle hendelser. Samlet ga hendelsene en estimert finansiell effekt på rundt 1,1 milliarder kroner (...)», heter det.

I første halvår fikk Oljefondet en avkastning på ti prosent, eller 1500 milliarder kroner, som var 0,23 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen. I 2022 var imidlertid avkastningen 0,88 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen, tilsvarende 118 milliarder kroner.

I skrivende stund er Oljefondet på litt under 15.000 milliarder kroner. Ved utgangen av første halvår var 71,3 prosent av fondet investert i aksjer, 26,4 prosent i rentepapirer, 2,3 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

