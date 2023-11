Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag kveld er offshorerederiet Dof ute med rapporten for tredje kvartal, som viser et driftsresultat (ebit) på 890 millioner kroner, opp fra 680 millioner kroner året før.

Omsetningen endte på 3,4 milliarder kroner, mens selskapet mottok nye ordre for 4,3 milliarder kroner. Dof har dermed en ordrereserve på 22,3 milliarder kroner.

For helåret 2023 venter Dof nå et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 4,75-4,85 milliarder kroner, opp fra det tidligere anslaget på 4,6-4,75 milliarder kroner.

Tre-fem prosent opp

Sent torsdag kveld er Carnegie-analytiker Erik Aspen Fosså ute med en rykende fersk analyse. Han skriver at ebitda-resultatet på 1,3 milliarder var på linje med Carnegies estimat og seks prosent bedre enn konsensusestimatet.

Fosså venter at analytikernes konsensusestimat for ebitda-resultatet nå vil bli løftet med fire prosent for 2023 og to-tre prosent for 2024.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fosså argumenterer for at kombinasjonen av et sterkt resultat for tredje kvartal, en robust kontantstrøm, et solid ordreinntak og en oppjustert guiding bør føre til en kursoppgang på minst tre-fem prosent fredag.

Videre bemerker Fosså at midtpunktet av den nye ebitda-guidingen fra Dof fortsatt bare indikerer flat resultatvekst for fjerde kvartal, sammenlignet med fjerde kvartal 2022. Derfor mener han det er sannsynlig at resultatet vil nå den øvre enden av guidingen.

Fosså ligger inne med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 80 kroner for aksjen, som innebærer en oppside på over 50 prosent fra dagens nivå.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Dof en netto rentebærende gjeld på 14,6 milliarder kroner, ned fra 15,6 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.

Fredriksen er med

I juni gjorde Dof comeback på Oslo Børs etter en langvarig, turbulent periode som endte med konkurs og en omfattende restrukturering av selskapet. De nye eierne har allerede fått solid gevinst.

Aksjen ble notert til 28 kroner, men steg til 37 kroner allerede på første handelsdag. I dag er kursen 54 kroner, som vil si at aksjen har steget 87 prosent fra noteringskursen.

John Fredriksen sitter med aksjer til en verdi av 470 millioner kroner, mens investor Arne Blystad sitter med aksjer for 300 millioner. Fredriksen har vært med siden begynnelsen, mens Blystad har økt underveis, ifølge aksjonærtjenesten Holdings.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Styreleder Svein Harald Øygard og konsernsjef Mons Aase sitter begge med aksjer for 36 millioner kroner. Øygard og Aase fikk kjøpe aksjer til en kurs på 23 kroner før noteringen, som vil si at de nå har en avkastning på 130 prosent, eller 20 millioner kroner.

Markedsverdien av egenkapitalen er nå 9,3 milliarder kroner. Staten er største eier gjennom Eksfin, ifølge Holdings.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.