Torsdag slapp milliardær Christen Sveaas en ordentlig kraftsalve mot Kjell Inge Røkkes Aker og måten det har håndtert restruktureringen i supplyrederiet Solstad Offshore. Aker-systemet står for det aller meste av kapitaltilførselen, i det Sveaas mener er en «grov forskjellsbehandling» av aksjonærene.

– Dette er en av de mest grisete transaksjonene vi har sett på Oslo Børs, sa Sveaas, som gjennom Kistefos er nest største aksjonær i Solstad, bak Aker.

Nå krever Kistefos en generalforsamling der det skal stemmes over et mulig erstatningssøksmål.

Dette krangler de om Offshorerederiet skal restruktureres. Det skjer ved at 35 av Solstad Offshores 43 skip lempes over i et nytt selskap, Solstad Maritime. Solstad Maritime skal hente fire milliarder kroner i ny kapital for å finansiere kjøpet av skipene.

Kjell Inge Røkke og Aker skal bidra med over 86 prosent av beløpet, selv om selskapet kun eier 23 prosent av Solstad Offshore. Røkke får altså, slik Sveaas-leiren ser det, kjøpe majoriteten av det nye selskapet billig på bekostning av øvrige aksjonærer.

Hvorfor får ikke aksjonærene i Solstad Offshore kjøpe aksjer i det nye selskapet basert på sin eierandel i rederiet, slik at alle aksjonærene behandles likt? Det forstår ikke Sveaas-leiren, som mener dette er et grelt eksempel på forskjellsbehandling av aksjonærene.

Hverken Sveaas eller hans nærmeste rådgiver, Kistefos-sjef Bengt A. Rem, ønsker torsdag å stille til intervju. Men Rem – som jobbet en årrekke i Aker og for Røkke og endte opp som finansdirektør der frem til han forlot selskapet i 2009 – svarer på noen spørsmål DN har oversendt på mail.

– Gir overhodet ikke mening

– Det er ikke uvanlig at en enkeltaktør eller et knippe investorer får dominere en restrukturering i retur for at de stiller opp med kapital. Hva gjør akkurat denne situasjonen spesiell?



– Kjære vene da, starter Rem.

– Her flyttes 35 båter fra et selskap til et annet, hvor Aker tegner 81 prosent av emisjonen, til en underverdi på seks milliarder. Det gir overhodet ikke mening. Slik Solstad og Aker har strukturert dette blir restruktureringsforslaget ikke fremlagt for generalforsamlingen for godkjennelse. Vi skjønner jo hvorfor, da det aldri hadde blitt godkjent.

Det skal sies at Kistefos har lagt frem mengder med argumenter, i form av en pressemelding, advokat-forfattet innkalling til generalforsamling og 12-siders vedlegg med finansielle og juridiske utbroderinger.

«Done deal»

Aker kjenner seg ikke igjen, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen, og presiserer at det ikke har vært noen kontakt mellom Aker og Kistefos etter at restruktureringsplanen i Solstad ble lagt frem i slutten av oktober.

Det stemmer, sier Rem. Men mye av poenget er at Kistefos, som eier 15 prosent direkte og indirekte, heller ikke ble kontaktet i forkant, sier han.

– Dette ble presentert som en «done deal» uten at vi var kontaktet på forhånd. Styret og ledelsen i Solstad, samt Aker, var alle fullstendig klar over at Kistefos hadde en betydelig aksjepost. Vi har god erfaring fra denne bransjen, gjennom å eie 80 prosent i Viking Supply Ships og 33 prosent i Siem Offshore. Vi hadde forventet å bli kontaktet av Solstad eller deres rådgivere i forbindelse med en så stor restrukturering, sier Rem.

Nevner milliardtilbud

I vedlegget til innkallingen til ekstraordinær generalforsamling kommer det frem at Kistefos er kjent med at Solstad-styret fikk et tilbud fra en gruppe aksjonærer om å bidra med én milliard kroner i egenkapital.

«Det ble ikke gitt noe tilfredsstillende svar fra styret på denne henvendelsen. Kistefos ville også vært villig til å bidra med én milliard kroner om Kistefos hadde blitt spurt, og det er grunn til å tro at også andre større aksjonærer ville vært interessert i å delta i en emisjon,» heter det.

Det ville også vært «helt uproblematisk» å få en gruppe til å garantere for en emisjon på tre milliarder kroner, mener Kistefos. Det er omtrent det som skal hentes nå, med Aker som står for 2,25 milliarder, i tillegg til at Aker-kontrollerte AMSC bidrar med et skip til en verdi av én milliard kroner. Mesteparten av Solstad-flåten ender også opp i et nytt selskap slik Rem påpeker, der Aker styrker sin dominans kraftig i forhold til de 23 prosentene Røkkes investeringsselskap nå eier i rederiet.

Foreslår løsning

På spørsmål om hva et forlik kan se ut som, svarer Rem at alle aksjonærene blant annet kan tilbys å tegne i emisjonen i det nye toppselskapet i henhold til deres andel, og kjøpe en del av aksjene AMSC får for å bidra med skipet.

– Aker vil da selvfølgelig kunne få en garantikommisjon for å ha garantert hele løsningen, sier Rem.

Solstad-sjef Lars Peder Solstad svarte torsdag på kritikken, og avviste blant annet at Kistefos har henvendt seg gjentatte ganger.

Rem sier følgende:

– Som nest største aksjonær fikk Kistefos aldri muligheten til å komme med et konkret forslag, vi har vist interesse for hva som skjer med den restruktureringen som måtte komme, men aldri fått noe konkret informasjon.