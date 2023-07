Artikkelen fortsetter under annonsen

Inntektene sprudler igjen for offshorerederiene etter flere års krise. Kristian Siem-dominerte Subsea 7 la frem tall onsdag som viste at ordreinngangen er den største siden 2014.

Det gode markedet har hentet frem oppkjøpslysten hos noen av aktørene.

Nå går styreleder og største eier Kristian Siem inn på prosessen rundt et bud på konkurrenten Dof i midten av juni. Det overraskende budet fra Subsea 7 kom akkurat mens Dof jobbet frem mot en ny notering på Oslo Børs bare få dager senere. Budet ble etter kort tid blankt avvist av Dof-styret, som heller ville gå på børs alene. Dof returnerte nylig til børs som et nytt selskap etter en konkurs i vinter.

Siem sier for første gang at han reagerer på motpartens håndtering av budet, og mener Dof-styret handlet basert på egeninteresser, i stedet for å tenke på alle aksjonærenes beste.

– Sammenligner man disse selskapene ut fra noen parametere, ser vi at aksjonærene i Dof ville kommet bedre ut av dette som aksjonærer i Subsea 7, sier Siem til DN.

Dofs styreleder Svein Harald Øygard mener Siem tar feil og tilbakeviser flere av utspillene.

Svein Harald Øygard, styreleder i Dof (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Siem: Ville bytte aksjer

Øygard sa til DN i forbindelse med børsnoteringen 22. juni at budet fra Subsea 7 på 35 kroner per Dof-aksje var «altfor, altfor lavt». Utspillet kom etter at Dof-aksjen på noteringsdagen ble omsatt for omkring 38 kroner.

Siem mener det er feil av Dof-styret å omtale på budet på 35 kroner per aksje som et kontantoppgjør, fordi tilbudet delvis var et oppgjør i form av Subsea 7-aksjer.

Subsea 7-kursen som ble lagt til grunn i budet var 112 kroner per aksje. Siden har aksjen steget 21 prosent. Dof-aksjen er i dag vel 14 prosent høyere enn budet på 35 kroner per aksje.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Subsea 7 la ikke inn et rent kontantbud, men det ble lagt opp til et bytte av aksjer, og aksjonærene sto derfor overfor vurderingen av Dof-aksjen mot Subsea 7-aksjen, sier Siem.

Han er småforarget over vurderingen av Subsea 7s bud på Dof:

– Det blir sagt, deriblant av Dof-styret, at budet på 35 kroner var for lavt og det vises til børskursen. Samtidig unnlater man helt å si at Dof-aksjonærene ville fått 80 prosent av oppgjøret i Subsea 7-aksjer, sier Siem.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Øygard: Et klart juridisk råd

Øygard sa allerede ved noteringen at det ville ha vært «lite respektfullt» overfor aksjonærene å si ja til et bud. Han mente også at budet hadde flere forbehold, uten å gå inn på hvilke.

Etter Siems utspill, sier Øygard:

– Vi var midt i en børsnoteringsprosess. Våre juridiske rådgivere sa klart at denne måtte ha blitt innstilt om vi startet å forhandle. Det ville i seg selv ha vært uheldig.

Kristian Siem understreker at det er opp til hver enkelt aksjonær å vurdere et bud.

– Vi respekterer alltid fullt ut enhver aksjonærs rett til å få bestemme selv. Mange faktorer går inn i vurderingen, heriblant risikoprofil, likviditet i aksjen, ledelse og mer. Subsea 7 stiller sterkt i denne sammenheng, sier Siem.

Siem Industries kontrollerer en knapp fjerdedel av aksjene i Subsea 7, hvis egenkapital i dag prises til 41,6 milliarder kroner på Oslo Børs. Til sammenligning prises Dof – som riktignok fikk unna noe gjeld i restruktureringen, men som fortsatt har en gjeldstung balanse – til knappe syv milliarder kroner.

Siem: – Hadde egeninteresse

Og her er man ved kjernen i Subsea 7-leirens irritasjon etter vurderingene fra konkurrenten:

– Dof-styret fratok aksjonærene mulighet til å velge selv hva de ville gjøre med budet fra Subsea 7 ved å frasi seg invitasjonen fra Subsea 7 til en dialog rundt budet. Dof-styrets blokkering av denne valgmuligheten, er ikke i Dof-aksjonærenes interesse, sier Siem.

Tvert imot hadde Dof-styret egeninteresser, ifølge Siem:

– Dof-styrets valg kan skyldes at det hadde egeninteresse i sitt løp som ga styremedlemmene aksjetegningsretter til sterk rabatt, som ikke tjener resten av aksjonærfellesskapet. En fusjon med Subsea 7 ville ha medført at styret i Dof ikke fikk denne økonomiske fordelen, med mindre man ble enig om det.

– Ville dere ikke hatt med samtlige av Dofs nye aksjonærer – de som deltok i kapitalinnhentingen – i Subsea 7?

– Tidslinjen her kunne vært en gjenstand for forhandlinger, altså om kapitalinnhentingen i Dof skulle vært gjennomført eller ikke, men styret ville ikke møtes, sier Siem.

Dofs ledelse og styre fikk kjøpe for 23 kroner per aksje – sterkt rabattert sammenlignet med emisjonskursen på 28 kroner og «Dof-styrets egen oppfatning om at 35 kroner per aksje er altfor lavt». Dof-aksjen er blitt omsatt for rundt 40 kroner på Oslo Børs etter noteringen.

Øygard presiserer at aksjetildelingen til styret skjedde tidligere i vår:

– Den ble vedtatt på generalforsamlingen i mai, og var ikke betinget av børsnoteringen. Styret hadde og har således de samme interesser som aksjonærene, hvilket jo er hele poenget, sier Øygard.

Øygard: Holdt en budrunde

Dofs styrelederen sier det var flere forhold som gjorde at det var feil å gå inn i forhandlinger med Subsea 7. Han begrunner det blant annet med at det ble gjort en rundspørring blant ferske aksjonærer i forkant av noteringen om hvorvidt det var aktuelt å selge seg ned.

– Vi hentet da også inn formelle tilbud fra aksjonærene. Ifølge disse budene ville nær ingen aksjer – nærmere én prosent enn 10 prosent av aksjene – ha blitt tilbudt for salg til en kurs på 40 kroner, sier Øygard.

Han mener markedsverdiene og ulik ferd for aksjene på børs bare viser deler av bildet.

– Våre rådgiveres analyser viste også at Dof vil kunne få den beste inntjeningsevnen sammenlignet med konkurrentene, en gruppe som inkluderer Subsea 7. Dette måles da ved inntjening (ebitda-resultatet) minus rentekostnader og investeringer sett i forhold til samlet selskapsverdi, altså summen av gjeld og egenkapital, sier Øygard.

– Før man kommer med et slikt bud må man gjøre hjemmeleksen sin og sjekke batteriene i kalkulatoren, legger Øygard til.

Fikk nok etter første forsøk

Til Øygards kritikk om at Subsea 7-budet inneholdt flere forbehold, sier Siem:

– Alle bud må ha forbehold i dagens verden, inklusive forbehold om regulatoriske myndigheters godkjennelse av en transaksjon. Budet fra Subsea 7 var så håndfast som det kan være, og jeg vil tro at Subsea 7 oppfattes som et seriøst selskap blant investorer og at budet derfor er å anse som oppriktig og ikke opportunistisk.

– Er det aktuelt med et nytt forsøk for Subsea 7?

– Subsea 7 har ingen intensjon om å komme med et nytt bud, slår Siem kontant fast.

Siem Industries sitter på en liten post med Dof-aksjer. Ifølge Siem skriver aksjeposten seg tilbake til en eksponering i Dofs obligasjoner.

På spørsmål om hva han vil si dersom sentrale aksjonærer i Dof banker på døren, sier Siem:

– Vi vil naturlig nok vurdere alle seriøse henvendelser. Hver dag er en ny dag.

Heller ikke Øygard stenger døren for alle samtaler i fremtiden:

– Som andre ser vi samtidig verdi i en konsolidering i industrien, og ser frem til å ta en rolle i denne. Mange ønsker da også en dialog nå etter at Dof er tilbake på børs.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.