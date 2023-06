Artikkelen fortsetter under annonsen

Dof-opprøret fortsetter. Allerede før lagmannsretten forrige måned avviste at aksjonær og tidligere styremedlem Bjarte Brønmo hadde rett til å anke konkursåpningen i offshorerederiet, sa han at han var villig til å ta saken helt til Høyesterett.

Nå er det akkurat det som skjer, bekrefter både Brønmos advokat Kristian Huser og bostyrer Egil Horstad overfor DN. Anken ble sendt mandag, innenfor fristen på én måned etter lagmannsrettens avgjørelse.

Det var samme dagen «nye Dof», altså det nye selskapet som er kommet ut av gjeldsrestruktureringen, meldte at det skal hente nesten 400 millioner kroner i fersk egenkapital gjennom et salg av nye aksjer når selskapet noteres på Oslo Børs. John Fredriksen blir den største investoren i emisjonen.

Men rettsprosessen som pågår parallelt, og som nå løftes til Høyesterett, gjelder ikke «nye Dof,» eller «Dof Group» som det heter, men snarere det gamle selskapet og konkursboet. I forbindelse med restruktureringen ble eiendelene overført til et nytt holdingselskap eid av kreditorene, og det er dette som nå skal tilbake på børs.

Ønsker Dof «alt godt»

Brønmo og et stort antall andre aksjonærer i «gamle Dof» har alltid ment at det ikke var grunnlag for å hverken gjennomføre den frivillige restruktureringen selskapet la opp til i fjor, eller konkursen som etter hvert ble åpnet av Hordaland tingrett. Han understreker at han opptrer på vegne av en aksjonærgruppering som kaller seg Dugnadsgruppen, som finansierer rettsprosessen gjennom kronerulling.

– Vi vil understreke at vi i Dugnadsgruppen ønsker selskapet Dof alt godt, sier han til DN.

– De som i god tro investerer i det nye selskapet Dof Group, er vel jeg av den oppfatningen at ikke blir berørt av konflikten, sier han, og legger til at målet snarere er å oppnå en form for kompensasjon fra blant andre kreditorene som tok over selskapet.

Brønmo legger også til at han mener mediene bruker begrepet «aksjonæropprørere» misvisende. Brønmo var en av de mest toneangivende blant aksjonærene som først stemte ned selskapets redningsplan i fjor og fikk inn et nytt styre i selskapet. Aksjonærene vendte så tommelen ned også for den løsningen det nye styret foreslo tidlig i år, før det altså ble åpnet konkurs.

Ankerett først

Brønmo mente han hadde ankerett som tidligere medlem av styret, der han satt en måneds tid rundt årsskiftet, og som kreditor fordi selskapet skyldte ham penger. I anken til lagmannsretten anførte han at Dof var solvent, og at konkursen dermed ble åpnet på feilaktig grunnlag. Men lagmannsretten kom frem til at Brønmo ikke hadde ankerett, og avviste dermed anken i mai.

Nå skal Høyesterett først ta stilling til spørsmålet om ankerett. Skulle den slå fast at Brønmo hadde rett til å anke, vil saken gå tilbake til lagmannsretten, som da vil ta stilling til spørsmålet om konkursåpningen var rettmessig eller ikke. Dersom Høyesterett er enig med lagmannsretten, er det ikke nødvendigvis slutt med det: Brønmo gjentar at Dugnadsgruppen i så fall vil vurdere et søksmål.

Dof Groups styreleder Svein Harald Øygard sier at saken ikke er relatert til det nye selskapet, og at det derfor ikke er naturlig for ham å kommentere saken.