Etter at supplyrederiet Solstad Offshore kunngjorde salget av en stor del av flåten i mars, har det gått nedover for aksjen. På det verste i forrige uke hadde verdien falt med nesten 60 prosent.

Det har investor og milliardær Kristian Siem benyttet seg av til å kjøpe aksjer for omtrent 14 millioner kroner, ifølge DNs beregninger. Siem Investments, som kontrollerer Solstads mindre konkurrent Siem Offshore, har dermed en eierandel på snaue én prosent av selskapet. Det gjør Siem til syvende største aksjonær, ifølge nettsiden Holdings.

Og foreløpig har aksjekjøpene, som ble registrert 4. og 5. mai, gitt positiv avkastning. Posisjonen er nå verdt over 17 millioner kroner.

Finansavisen skrev om Siems kjøp først. Kristian Siem opplyser til DN at han ikke har noen kommentar til investeringen.

Snakket om brytningstid

Siem er blant de som har snakket mest om behovet for sammenslåinger og strukturelle endringer blant supplyrederiene, som jobber tett med oljeindustrien og ble hardt rammet i oljepriskrisen som startet i 2014–15. Selv om utsiktene har bedret seg den siste tiden, er det fortsatt en god del gjeld hos flere aktører – blant andre Solstad. I år gikk også Dof konkurs, og ble tatt over av kreditorene.

I februar sa Siem, som eier rundt en tredjedel av Siem Offshore, at det nå «er mye som er i støpeskjeen.»

– Det er på mange måter en tid hvor man ikke har den status quo hvor ingen av eierne ville røre på seg og ingen av bankene ville ta grep, og som har vart nå i syv år, sa han til DN.

Siem er også blitt aksjonær i Dof, der en posisjon i obligasjonene ga ham litt under to prosent av aksjene etter konkursen.

Refinansiering

Både Solstad Offshore og Siem Offshore har restrukturert gjelden ved tidligere anledninger. Solstads mye omtalte refinansiering førte blant annet til at både Kjell Inge Røkke og John Fredriksen kom inn. Men selskapet har fortsatt netto rentebærende gjeld på over 21 milliarder kroner. Hos Siem Offshore var denne på under fem milliarder.

Solstad kommuniserte i forbindelse med presentasjonen av fjerdekvartalsrapporten at selskapet er i gang med å diskutere en langsiktig refinansiering.

Noen dager senere ble det kjent at Solstad hadde inngått en avtale om å selge hele PSV-flåten, som består av 37 forsyningsskip, for omtrent seks milliarder kroner til amerikanske Tidewater. Aksjen falt kraftig samme dag, og svekket seg altså videre helt til forrige uke.