– Dette er en dødelig cocktail.

Det er ikke mer enn tre år siden daværende styreleder Atle Eide så alt annet enn lyst på utsiktene for oljeserviceselskapet Moreld. Koronaen herjet og oljeprisen var i fritt fall. For Atle Eide var hverdagen i Moreld preget av møter med nervøse banker.

– Bransjen er i en overlevelsessituasjon. Det gjelder Moreld også, sa Atle Eide den gang.

I dag er stemningen snudd på møterommet øverst i Morelds lokaler på Forus utenfor Stavanger.

– Det går bare en vei, og det er oppover, gliser Geir Austigard.

Austigard ble hentet inn som konsernsjef i Moreld bare én måned etter at Eide var på det mest pessimistiske. Han fikk oppgaven med å bygge opp et levedyktig konsern som var stiftet etter at private equity-selskapet Hitecvision mislyktes i å selge 20 av sine oljeserviceselskaper.

I løpet av de siste tre årene er en rekke selskaper solgt ut av Moreld, blant annet Aarbakke as på Bryne på Jæren. Mesteparten av selskapene i Moreld-konsernet ble kjøpt av oppkjøpsselskapet Hitecvision i perioden 2004–2010. Da hadde selskapet stor tro på oljeservicesektoren.

Ole Ertvaag, sjef i Hitecvision

Optimist

Nå har Geir Austigard og finansdirektør Trond Rosnes i Moreld igjen dratt frem salgsplanene av skuffen. Og denne gang er de sikre på at et salg skal la seg gjennomføre for konsernet med over 3000 ansatte.

– Jeg er veldig optimistisk til at vi skal klare å selge denne gang. Forskjellen fra sist gang er at vi har gjort en betydelig opprydding. Vi har et helt annerledes gjeldsnivå, sterke ordreutsikter og forbedret inntjening, sier Austigard.

Da Atle Eide ble presset av bankene for tre år siden var den rentebærende gjelden i konsernet på rundt 1,5 milliarder kroner. Nå er den på rundt 450 millioner kroner. Driftsresultatet før avskrivninger var i fjor på 296 millioner kroner. Men nedskrivninger knyttet til goodwill i solgte bedrifter dro ned fjorårets driftsresultat til minus 99 millioner kroner. Omsetningen i fjor endte på 5,7 milliarder kroner. I år ventes det sterk vekst.

– Vi budsjetterer med en ebitda på rundt 500 millioner kroner. Ordrereserven har aldri vært høyere, ni milliarder kroner, sier finansdirektør Trond Rosnes.

Det er særlig innenfor flytende havvind det ventes sterk vekst. Moreld har blant annet sin egen flyterteknologi.

Konsernsjef Geir Austigard i Moreld.

Vil satse fornybar

Det er i første omgang rundt halvparten av konsernet knyttet til engineering, marine operasjoner, fornybar og avkarboniseringsløsninger som nå skal selges som et konsern. I dag er rundt 80 prosent av Morelds omsetning mot olje- og gassindustrien. Om tre år er målet å ha 50 prosent av omsetningen mot fornybarsektoren. Den suverent største delen av det som nå selges er virksomheten som tidligere var i oljeserviceselskapet Apply. Det er Oslo-baserte Alpha Corporate Finance og USA-baserte BTIG som har fått salgsoppdraget.

– Det mest sannsynlige blir et salg til finansielle investorer eller en industriell kjøper, sier Austigard.

– Hva er denne delen verdt?

– Det er ikke noe vi ønsker å si noe om, sier Austigard.

Det er ikke fastsatt en endelig salgsplan for de resterende selskapene i Moreld-konsernet. Men planen er også å sette i gang salg av selskaper i porteføljen i løpet av året.