Markedet for offshore oljerigger, de enorme installasjonene som borer etter olje og gass på verdens hav, har tatt seg kraftig opp fra bunnen. Tiden etter oljepriskrasjet i 2014 var veldig vanskelig for bransjen, men med større oppmerksomhet på energisikkerhet i løpet av fjoråret har utsiktene bedret seg betraktelig.

Utnyttelsen har ikke vært høyere siden 2015. Det samme gjelder ratene.

Analysesjef Fredrik Stene i Clarksons tror på høye rater i lang tid fremover. Han har bare kjøpsanbefalinger på aksjene han dekker, og ser oppside på oppside på oppside.

– For få rigger

– På tvers av alle segmenter har vi sett dagratene styrke seg, sier han.

I rigger og boreskip som kan bore i over 3000 meters dybde, det såkalte ultradypvannssegmentet, har man sett dagrater på 450.000 dollar og over.

I markedet for oppjekkbare plattformer, også kalt jackup-rigger, har man sett rater på 150.000 dollar og mer.

Harsh environment-rigger, installasjoner som brukes til å bore i krevende forhold, har oppnådd rater på 450.000 dollar og over.

– Alt har strammet seg til, sier Stene.

– Grunnen til det, er at det er for få rigger i verden. Det er en påstand de fleste ville vært skeptiske til om noen hadde sagt det for to, tre år siden. Men gjennom covid ble det satt i gang en rekke restruktureringer. De ryddet ikke bare opp i balansen til riggsektoren, men også flåten. En haug med rigger er blitt skrapet på tvers av alle segmenter. Nå er vi på et punkt der ytterligere etterspørselsbehov må dekkes av at rigger tas ut av kaldt opplag, eller at det tas «stranded assets» ut fra skipsverft i Asia, sier han.

I denne sammenhengen er et «stranded asset» en ny og ferdig rigg som ligger på et skipsverft, men som ikke har en endelig eier. Mellom 2010 og 2014 ble det nemlig bestilt mange rigger. Noen av selskapene som bestilte disse har siden gått konkurs, og verftene har sittet igjen med riggene.

Når disse, og rigger som ligger i kaldt opplag, tas ut tror Stene ratene vil akselerere ytterligere.

– Vi vil kunne se rater på ultradypsvannsrigger på over 600.000 dollar i 2025, sier han.

For at aktørene skal ha incentiv til å bestille nybygg, mener han ratene må opp i nærmere en million dollar per dag.

– Dette er et selvregulerende marked som gir oss tro på at vi skal ha høye rater lenge.

– Hvor lenge vil det vare?

– Personlig mener jeg det vil holde seg stramt i all overskuelig fremtid, til offshore drilling slutter å eksistere som marked. Hvis du skulle bestilt et nytt drillskip i dag hadde det tatt fem år å få levert, så det vil være sterkt i hvert fall i fem år, sier analysesjefen.

Han synes ikke riggselskapenes aksjekurser reflekterer de fundamentale forholdene i markedet.

– Vi mener de fleste aksjer, i snitt, nesten kan doble seg.

– Markedet som helhet er altfor opptatt av oljeprisen som driver for etterspørsel, og bør heller se på tilbudssiden, sier Stene, som trekker frem Seadrill og Odfjell blant aksjene de liker veldig godt.

Ser dobling

Rigganalytiker Sebastian Grindheim i Arctic Securities synes heller ikke aksjekursene til riggselskapene reflekterer de fundamentale forholdene. Også han har bare kjøpsanbefalinger på aksjene han dekker.

Ifølge Grindheim har riggaksjer falt, samtidig som dagratene har utviklet seg sidelengs, oljeprisen har falt og inntjeningsestimatene er revidert ned. Han tror disse tre trendene vil snu som følge av at ledig kapasitet absorberes av markedet, at det bare trengs begrenset forbedring for å nå inntjeningsestimater, og at etterspørselen vil fortsette å være sterk, selv med dagens oljepriser.

«Siden aksjekursene ikke reflekterer nåværende fundamentale forhold, forblir risk/reward attraktivt idet markedet er klart for videre forbedring på tvers av alle offshore riggmarkeder», skriver han i en fersk analyse av sektoren.

Grindheim har dekning på ni forskjellige riggselskaper. Aksjen han ser aller mest oppside i, er Oslo Børs-noterte Shelf Drilling. Der har analytikeren kjøpsanbefaling og kursmål på 50 kroner. I dag handles aksjen til 22,80 kroner. Dermed ser Grindheim en oppside på 119 prosent.

Afrika våkner

Globalt har aktiviteten i riggmarkedet vært sterkt den siste tiden, mens Nordsjøen har hengt litt etter.

– Det har vært nedetid på flere rigger, men nå ser man at styrken i resten av verden har begynt å trekke rigger ut av Nordsjøen. Odfjell og Transocean flytter blant annet rigger fra Norge til Afrika og Australia, sier Fredrik Stene i Clarksons.

Han tror Afrika og Brasil blir viktige områder for gradvis etterspørsel fremover.

– Afrika har vært tregere med å komme tilbake fra covid, men har nå virkelig våknet til liv. Det er blitt, og kommer til å bli, gitt ut flere lange kontrakter i dette området fremover, sier analysesjefen.