Riggselskapet Seadrill fikk et driftsresultat på 117 millioner dollar av inntekter på 414 millioner dollar i tredje kvartal, fremgår det av tredjekvartalsrapporten som ble offentliggjort mandag kveld, norsk tid. Begge tallene var over analytikernes forventninger.

I tredjekvartalsrapporten blir det klart at selskapet har fått anledning til å doble tilbakekjøpsprogrammet av egne aksjer – kommunisert til 250 millioner dollar etter andre kvartal – til en halv milliard dollar.

Seadrill ventet samlede inntekter for hele 2023 på mellom 1,49 og 1,51 milliarder dollar og et justert bruttoresultat (ebitda) på mellom 485 og 505 millioner dollar. Begge deler er en oppjustering fra tidligere estimater.

Konsernsjef Simon Johnson konstaterer nok et sterkt kvartal.

– Vi har sikret en forlengelse for «West Neptune» og fått en korttidskontrakt for «West Vela». Dette gjør at Seadrill vil ha to av de fire riggene vi kjøpte tidligere i år i drift. Vi er i rute med synergier knyttet til Aquadrill-transaksjonen, sier han i en pressemelding.

Gode markedsutsikter

Det er ikke mer enn halvannet år siden den andre restrukturering på få år for Seadrill. Denne gangen måtte bankene ta tap, men tok samtidig over hele selskapet, slik at eierstrukturen i dag ser helt annerledes ut enn da milliardæren og grunnleggeren John Fredriksen var hovedeier.

Aksjen har steget over 40 prosent så langt i år i takt med stadig hyggeligere kvartalsresultater, drevet av et riggmarked som har tatt seg betydelig opp fra bunnen.

Etter oljepriskrasjet i 2014 ble det noen magre år for bransjen, men det har snudd den siste tiden. Selskapet opplyser at det per 24. november har kjøpt egne aksjer for 213 millioner dollar, etter å ha kunngjort det opprinnelige tilbakekjøpsprogrammet på 250 millioner dollar i sommer.

– Etter vårt syn er prisnivået på tilbakekjøpene svært attraktive. Det fundamentale i markedet forblir robust, og vårt positive syn på lengden og styrken til denne oppturen er uforandret, sier konsernsjef Johnson som forklaring på hvorfor styret nå har doblet tilbakekjøpsprogrammet.

– Dette gjør at vi kan fortsette med å distribuere kapital til aksjonærene, kapital som ellers ikke ville hatt en effektiv nytte i selskapet.

Det understrekes at utvidelsen av tilbakekjøpsprogrammet ikke har en bestemt utløpsdato, og det kan bli endret, satt på pause eller avbrutt når som helst.

I løpet av kvartalet refinansierte Seadrill sin sikrede gjeld gjennom utstedelse av et obligasjonslån på 575 millioner dollar, på toppen av en femårig kredittfasilitet på 225 millioner dollar. Det oppgis at refinansieringen vil redusere kapitalkostnader og fjerne visse «restriktive lånevilkår». Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en samlet gjeld på 625 millioner dollar og en kontantbeholdning på 869 millioner dollar.

Ordreboken var på rundt 2,3 milliarder dollar ved utgangen av tredje kvartal.

Kjøp, kjøp, kjøp

Seadrill-aksjen blir i dag omsatt for rundt 456 kroner på Oslo Børs, men skal man tro analytikerne som følger selskapet, er det fortsatt heftig kursoppgang i vente.

Elleve analytikere som følger selskapet har en kjøpsanbefaling på aksjen, med kursmål på mellom 555 og 679 kroner. Skulle aksjen stige til sistnevnte kursmål innebærer det en oppgang på 48 prosent.

DN omtalte tidligere i høst at DNB har tapt en milliard kroner på sin eksponering mot Seadrill, men at det kunne vært langt verre. Banken har solgt unna Seadrill-aksjer på vei opp denne høsten, senest i midten av august, for drøyt en halv milliard kroner.

– Vi er lettet over at utfallet er blitt bra, sa DNBs sjef for servicesektoren for alle havindustrier, inkludert offshore olje og gass, Dag Klaveness, til DN i september.

