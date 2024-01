Konflikten mellom Christen Sveaas og Kjell Inge Røkke i rederiet Solstad Offshore er fortsatt ikke løst. Tvert imot dukker det stadig opp nye elementer, som at Røkkes Aker har truet et amerikansk hedgefond med søksmål etter at det stemplet Solstad-refinansieringen som verdig et «korrupt utviklingsland.»

Foto: Gorm Gaare og Ida von Hanno Bast