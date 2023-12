Lars Peder Solstad skulle møte småaksjonærer i Solstad Offshore på Teams mandag, etter at det er oppstått full konflikt mellom Christen Sveaas' Kistefos og Kjell Inge Røkkes Aker om restruktureringen av selskapet. Men i siste liten måtte han trekke seg. Her sitter Solstad med sin laptop under Paretokonferansen i 2018.

Foto: Javad Parsa