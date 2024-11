Gigantskipet «Normand Maximus» har vært en verkebyll for Solstad, fordi det har vært knyttet et krav til skipet mot selskapet som var kommet opp i nesten 2,7 milliarder kroner. Nå inngår Solstad avtaler som koster selskapet litt over en milliard kroner.

Foto: Kees Torn/Flickr