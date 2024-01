Personlig har nok ikke Christen Sveaas (til venstre) og Kjell Inge Røkke snakket så veldig mye sammen. Det har imidlertid deres våpendragere i Kistefos og Aker. Men nå er den dialogen også over. Røkke ringte selv Sveaas' høyre hånd Bengt A. Rem for å si at det var slutt.

Foto: Gorm Gaare og Ida von Hanno Bast