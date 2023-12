Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag morgen kom det uvanlig hard skyts fra milliardær og Kistefos-eier Christen Sveaas, som raser over måten restruktureringen av Solstad Offshore er blitt gjort på. Han mener Aker har «beriket» seg på bekostning av øvrige aksjonærer.

– Dette er en av de mest grisete transaksjonene vi har sett på Oslo Børs. Restruktureringsplanen innebærer en grov forskjellsbehandling av aksjonærer og beriker Aker på aksjonærfellesskapets bekostning, sa Sveaas.

Sveaas får full støtte fra Bjarte Brønmo, som er en av de største småaksjonærene.

– Det er bra at noen av de store og sterke endelig tar ansvar og gjør noe med den ukulturen som har utviklet seg, sier Brønmo.

Kraftsalvene kommer halvannen måned etter at Solstad annonserte en omfattende restruktureringsplan etter lengre tids samtaler med kreditorene. Brønmo mener, i likhet med Kistefos, at Aker nå får en uforholdsmessig stor andel av det «nye» Solstad Offshore.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er et ran av småaksjonærene. Småaksjonærene blir skvist ut gang på gang. Det er bare helt ufattelig at ingen har tatt ansvar og stoppet dette her, sier Brønmo.

Solstad-styreleder Harald Espedal mener Sveaas og Brønmo bommer med kritikken, og gjentar at han mener restruktureringen var en balansert løsning og det beste alternativet.

– Jeg synes egentlig markedets reaksjon på Solstad Offshore-aksjen etter at refinansieringen ble offentliggjort, forteller ganske mye. Aksjen handles litt høyere nå enn da, hvis du tar hensyn til tegningsretter. Markedsreaksjonen tyder altså på at dette ikke er et ran av aksjonærene eller «veldig grisete».

– Gjøre samme triks

Refinansieringen som ble gjennomført for tre år siden var enda verre, mener Brønmo. Den gang fikk Aker tegne rimelige aksjer, mens småaksjonærene ble forfordelt, konstaterer han.

Brønmo henviser til en børskommentar DNs Thor Christian Jensen skrev den gang, der Jensen kalte refinansieringen «Et av de klareste bruddene på prinsippet om likebehandling av aksjonærer man har sett».

– I forrige runde sperret Solstad Offshore småaksjonærene ute og kun Aker, ledelsen og ny styreleder avtalte på bakrommet at de skulle ha enerett til å tegne nye ekstremt billige aksjer. Styreleder Harald Espedal fikk tegne billige aksjer for mer enn andre aksjonærene. Etter gjennomføring av emisjonen steg jo aksjen fra 2,80 kroner til 50 kroner, før den nå har falt til 28 kroner. Nå skal de gjøre samme triks en gang til.

Espedal forsvarer refinansieringen som ble gjort for tre år siden:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Et sentralt poeng er at aksjene jeg fikk kjøpe ikke var til noen stor rabatt sammenlignet med hva aksjen ble handlet til i ukene etter restruktureringen. Det var fritt frem for Brønmo og andre å bli med hvis de hadde veldig tro på potensialet. Det var store handelsvolumer som gikk den gangen, ettersom det var mange banker som solgte unna.

– Det store bildet var vel at det var få som hadde tro på Solstad-aksjen den gangen og de aller fleste ventet at vi skulle gjennom en ny restrukturering som ville nullet verdien av aksjene, sier Espedal.

Dette krangler de om Offshorerederiet skal restruktureres. Det skjer ved at 35 av Solstad Offshores 43 skip lempes over i et nytt selskap, Solstad Maritime. Solstad Maritime skal hente fire milliarder kroner i ny kapital for å finansiere kjøpet av skipene.

Kjell Inge Røkke og Aker skal bidra med over 86 prosent av beløpet, selv om selskapet kun eier 23 prosent av Solstad Offshore. Røkke får altså, slik Sveaas-leiren ser det, kjøpe majoriteten av det nye selskapet billig på bekostning av øvrige aksjonærer.

Hvorfor får ikke aksjonærene i Solstad Offshore kjøpe aksjer i det nye selskapet basert på sin eierandel i rederiet, slik at alle aksjonærene behandles likt? Det forstår ikke Sveaas-leiren, som mener dette er et grelt eksempel på forskjellsbehandling av aksjonærene.

Brønmo mener på sin side at tilliten til det norske kapitalmarkedet forfaller.

– Denne refinansieringen er ikke like grisete som den forrige, der eksisterende eiere utenom Aker enkelt og greit ikke fikk blitt med, men den er likevel totalt grisete, sier Brønmo, før han legger til:

– Jeg har snakket med store utenlandske investorer som er helt forbauset over det norske systemet, der norske eiere ikke får være med på å tilføre sitt eget selskap kapital engang. Det er jo fullstendig brudd med rettighetene.

– Tatt kvelertak

Kistefos påpekte at likebehandling ville betydd at de øvrige aksjonærene kunne tegnet seg for 77,1 prosent av emisjonen på fire milliarder, ikke 13,6 prosent, eller 750 millioner, som nå. Sveaas kalte det en «skamplett» for Oslo Børs» at en dominerende aktør som Aker får forskjellsbehandle og «mishandle» medaksjonærer.

«Planen innebærer en direkte overføring av verdier og kontroll til Aker, mens Solstad Offshore tappes for 4–6 milliarder kroner. Om man tar hensyn til fremtidig inntjening og verdistigning på flåten kan dette over tid muligens dreie seg om så mye som ti milliarder kroner», skrev Kistefos.

Brønmo mener også Solstad er gull verdt nå, med henvisning til et sterkt marked med få nybygg og høy aktivitet.

– Man skal ikke trykke så mange ganger på kalkulatoren før man ser at fremtidige kontantstrømmer tilsier at selskapet er verdt ti milliarder eller mer. Med den inntjeningen som er fremover er prisingen helt skakk, det er idioti. Dagens aksjekurs ligger lavt fordi investorene priser inn at et ran av småaksjonærene skal skje igjen.

Solstad-sjef Lars Peder Solstad kommenterte Sveaas' brev slik overfor DN:

– Det er for det første fullt av faktafeil på alle de sentrale punktene. Det går på alt fra «Maximus»-kravet, alternative finansieringsforslag som de hevder foreligger, og at Kistefos har henvendt seg gjentatte ganger. Det har de ikke gjort, så det er direkte usant.

Et par timer etter Kistefos-meldingen kom, bekreftet Solstad Offshore i en egen børsmelding at det har mottatt et brev der Kistefos ber om generalforsamling for å finne ut om det skal reises erstatningssak mot en rekke parter. I meldingen heter det at styret er forpliktet til å innkalle til generalforsamling. Datoen vil bli kommunisert separat og styret vil komme tilbake med sitt syn på saken, skriver selskapet.