Hovedindeksen på Oslo Børs steg umiddelbart 0,9 prosent fra start på ukens siste handelsdag. Etter en liten tipp på formiddagen, steg hovedindeksen på ettermiddagen opp over én prosent.

Børsens utvikling holdt seg i stor grad tritt med oljeprisens oppgang. For spotprisen på nordsjøoljen brent, en sentral referansepris for oljehandel verden over, steg halvannen prosent til 73 dollar fatet i morgentimene. Under Børsens siste åpningstime gikk oljeprisen opp over 75 dollar. Tross oppgangen gjenstår en del av fallet tidligere i uken.

Bankuro

Denne uken har finansmarkedene nok en gang vært preget av uro i den amerikanske banksektoren. Den amerikanske banken Pacwest Bancorp er mer enn halvert på børsen, etter at Bloomberg publiserte en artikkel om at banken vurderer strategiske alternativer.

Banken Western Alliance Banccorp falt også nesten 40 prosent torsdag, men var på det meste ned hele 60 prosent. Comerica Incorporated falt over ti prosent, mens First Horizon Corp. falt godt over 30 prosent. Regionbankene Silicon Valley Bank, Signature Bank og First Republic Bank har allerede kollapset, blant annet grunnet renteoppgangen.

Eika Gruppens sjeføkonom, Jan Ludvig Andreassen, er foreløpig ikke veldig bekymret.

– Dette er ikke store internasjonale banker, bare relativt store amerikanske banker med veldig begrenset sektor og -regiontilhørighet. Mye av det er på vestkysten av USA, som er i en slags resesjon på grunn av teknologisektoren og at folk flytter ut.

Flere har trukket frem at en medvirkende årsak til innskuddsflukten fra bankene er at man kan få bedre rente andre steder, som for eksempel pengemarkedsfond.

– Hvis det er sånn at bankproblemene får sentralbankene til å kutte renten utover høsten, er det egentlig ganske okay for aksjemarkedet. Jeg er fortsatt positiv til aksjer, og nå er det priset inn to prosentpoeng lavere rente innen utgangen av 2024.

Bull: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen (Foto: Gabriel Aas Skålevik) Mer...

Positiv til det meste

Om Oslo Børs spesifikt, sier Andreassen at alt avhenger av oljeprisen. Han mener likevel det «virkelig» store spørsmålet er om man tror på at Federal Reserve vil kutte renten aggressivt eller ikke. For øyeblikket er den amerikanske styringsrenten over fem prosent, men rentemarkedet tror kuttene vil begynne allerede om få måneder.

– Det er voldsomme kutt som er priset inn, så om du er «bull» eller «bear» avhenger egentlig av om du tror på rentekuttene. Det gjør jeg, og derfor er jeg positiv til det meste av risikoaktiva.

En all-time high for hovedindeksen på Oslo Børs trenger ikke være altfor langt unna, mener Andreassen. Hovedindeksen står nå rundt 1200 poeng, mens toppnoteringen er nærmere 1290.

– Norge er et veldig rikt land og vi har utrolig mange muligheter. Kronekursen gir en lottogevinst for deler av næringslivet, og jeg har veldig ståltro på at renten kommer kraftig ned i nær fremtid. Det er vanskelig å være for pessimistisk på noe som helst i Norge, for her er alle problemer kunstige eller selvskapt, sier Andreassen.

Han viser til at kronekursen isolert sett gir økte inntekter for eksportnæringer som petroleum og sjømat.

– Banksektoren er også sterk. Rentehevingene gir bankene økt inntjening, fordi de tjener mer på renten enn de taper på konkursene som kommer. I Europa generelt er bankene strengt regulert og stresstestet for økte renter, sier Andreassen.