Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,4 prosent fra start fredag morgen. Samtidig stiger oljeprisen marginalt til rundt 75 dollar fatet. Fredagen endte med en oppgang på 0,9 prosent for Oslo Børs' nøkkelindeks.

Investor Harald Espedal (51), som forvalter om lag 2,5 milliarder kroner på vegne av seg selv og venner, opplever at det er vanskelig å finne attraktivt prisede selskaper på Oslo Børs, sammenlignet med hva han finner på de andre nordiske børsene.

– Dette er uvant for meg, fordi norske aksjer har vært lavere priset enn utenlandske markeder så lenge jeg har fulgt aksjemarkedet. Nå er det ingen forskjell, dersom du holder olje- og gassektoren utenom, sier Espedal, som har handlet aksjer på Oslo Børs siden han var tenåring midten av 80-tallet.

Harald Espedal Alder: 51 Sivilstatus: Gift, to barn Bakgrunn: Harald Espedal ble kjent allerede som 13-åring, da han var aksjeanalytiker i det lokale meglerhuset Stafonds i hjembyen Stavanger. Han figurerte også med aksjetips i et Norge Rundt-innslag. Senere var han innom politikken for Høyre. Han utdannet seg til statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole og tilbrakte noen år som investeringsdirektør i Vesta i Bergen, før han ble hentet hjem til toppjobben i Skagenfondene. Der var han med å bygge opp fondene til Norges største, og en pengebinge for aksjonærene. Pengene han tjente frem til han sluttet i 2014, har han brukt til å bygge seg opp som privatinvestor. I dag forvalter han også penger for bekjente. I tillegg innehar han flere styreverv. Privat er han glad i Michelin-restauranter og god vin.

Kronesvekkelsen

For Børsen som helhet vil alt avhenge av olje- og gassprisene, bemerker Espedal. Men han trekker også frem kronesvekkelsen som et viktig moment. Han viser til at selskaper med inntekter i dollar/euro og kostnader i norske kroner, tjener på en svekkelse.

– Det gir en skikkelig brekkstangeffekt. Det er nok ikke fullt priset inn.

Espedal trekker frem oljeselskapene Aker BP, Okea og Equinor som tre eksempler, men også oljeserviceselskapet Aker Solutions. Videre nevner han oppdrettsselskapene og industriselskapene Borregaard, Hydro og Yara.

– Virksomheter som DNO, BW Offshore og shippingsselskapene har inntekter i dollar og mesteparten av kostnadene i dollar, men bunnlinjen og fri kontantstrøm blir jo høyere målt i norske kroner når dollarkursen øker. Og vi kjøper jo aksjene i norske kroner, sier Espedal.

– Hva er din analyse av den svake kronen?

– Jeg tror seneste tids kronesvekkelse har vært overdreven, og at kronen vil styrke seg igjen, men den vil nok forbli på et svakt nivå historisk sett. Vi har hatt svak produktivitetsvekst og høyere lønnsvekst enn nabolandene de siste ti årene, og da har en svakere krone vært nødvendig for å holde privat sektor konkurransedyktig.

– Hva med den politiske risikoen?

– Jeg tror det er et element. Mer uforutsigbare rammebetingelser kommer på toppen av den svekkede konkurransekraften, og det er ikke positivt. Men den politiske risikoen er nok langt fra hovedforklaringen på svekkelsen.

Flere rentehevinger

Uken har vært full av store makronyheter, blant annet inflasjonstall fra USA, samt rentehevinger fra den europeiske sentralbanken (ECB) og den amerikanske sentralbanken (Fed).

Fed holdt renten uendret på intervallet 5,0–5,25 prosent, helt som ventet på forhånd. Feds «dot plot», en graf som viser hvor de forskjellige medlemmene av Feds rentekomité tror styringsrenten vil være på forskjellige fremtidige tidspunkter, viste imidlertid en høyere rentetopp enn markedet trodde.

Feds forrige «dot plot» ble lagt frem for tre måneder siden, og indikerte den gang en rentetopp på 5,1 prosent. Dette er nå oppjustert til 5,6 prosent, noe som vil innebære ytterligere to rentehevinger fra dagens nivå. Tre av medlemmene ser attpåtil for seg at renten kan stige helt opp til seks prosent.

– Hvis du hadde sagt for et år siden at den amerikanske rentetoppen ville bli 5,6 prosent, og at man ville ha en lavere økonomisk vekst, ville mange sagt at det ville være negativt for aksjer. Min forklaring på at aksjemarkedet har holdt stand, er at du har hatt en såpass sterk nominell inntjeningsvekst, sier Espedal.

Han viser til at inflasjon isolert sett ikke er negativt for aksjer, fordi det tross alt er bedriftene som selger inflasjonen.

– Vi ser at det er ganske mange selskaper som får tatt ut kostnadsøkningene til kundene, og vel så det. I perioder med vedvarende høy inflasjon blir det også lettere for bedriftene, sier Espedal.

Han tror vi kan se et skifte snart. Løpende inflasjon er på vei under det korte rentenivået, og da går den korte realrenten fra å være kraftig negativ til å bli positiv.

Espedal viser også til at de mer langsiktige realrentene har økt. Den tiårige amerikanske realrenten, som er den nominelle tiårsrenten fratrukket forventet årlig inflasjon, har steget fra -1,0 til 1,5 prosent på to år.

– Selv om det går sakte, ser vi nå at inflasjonen kommer nedover, samtidig som rentene holder seg høye. Da kan det fort bli et mer krevende klima for aksjer. I tillegg har euforien knyttet til kunstig intelligens løftet deler av markedet veldig, og der mener jeg man ser begynnelsen på en bobleprising.

Selskapsnyhter

Blant enkeltaksjene steg MPC Container Ships rundt tre prosent fredag formiddag, etter at selskapet oppjusterte prognosene for 2023. Driftsinntektene ventes til 650–670 millioner dollar mot tidligere 610–630 millioner dollar, mens ebitda-resultatet ventes til 450–470 millioner dollar mot tidligere 420–450 millioner dollar.

MPC meldte også at det ville kjøpe fem nye skip for totalt 1,4 milliarder kroner, og at det vil selge et fartøy for 230 millioner kroner. I forbindelse med kjøpet har MPC sikret en lånefasilitet på 50 millioner dollar og leasingfinansiering på 75 millioner dollar.

MPCs aksjekurs falt noe tilbake i løpet av fredag ettermiddag.

Havvindaksjen Cadeler, som har en markedsverdi på 9,4 milliarder kroner, vil slå seg sammen med konkurrenten Eneti. Sammenslåingen vil gjennomføres basert på et bytteforhold, der Eneti-aksjonærene får 3,41 Cadeler-aksjer for hver Eneti-aksje de eier.

Etter transaksjonen vil Cadeler- og Eneti-aksjonærene eie henholdsvis 60 og 40 prosent av det sammenslåtte selskapet, som vil ha hovedkontor i København. Aksjene skal noteres på New York-børsen, i tillegg til å fortsatt være notert på Oslo Børs.